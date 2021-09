MTV Uutiset Afganistanissa: Tältä näyttää nyt kaaoksen runtelemalla Kabulin lentokentällä – lentoja vain kourallinen

Tuhoja on vielä nähtävillä monin paikoin.

Nyt lentokentällä, kuten myös muualla Afganistanissa, vallalla on Taleban ja sillä on kova yritys saada kansainväliset lennot, maan sisäiset lennot ja avustuskuljetukset kulkemaan mahdollisimman pian, Nurminen raportoi lentokentältä.

Taleban on saanut kentän perustekniikan toimimaan Qatarin ja Arabiemiraattien avulla, mutta ilmaliikenne on vielä hyvin vähäistä.

Kaupalliset lennot ovat alkamassa

Runsas kuukausi kaaoksen jälkeen lentojen määrät ovat kaukana siitä tasosta, jolla oltiin ennen Talebanin valtaannousua elokuun puolivälissä. Kaupallisia lentoja tarjoavia maita on vasta kourallinen.

– Lentoliikenne on alkanut jo onnistua, sillä koneita on tullut Qatarista ja Iranista. Kazakstanista ja Ukrainastakin on ollut charter-lentoja parina viime päivänä. Tilanteemme paranee koko ajan ja lentokenttämme alkaa olla valmis täyteen toimintaan, tilannetta kuvaa matkatavaroiden käsittelijä Ahmad Tamim Yousufi kentältä MTV Uutisille.