MTV Pakistanissa: Voiko Afganistaniin muodostua jotain muuta kuin hirmuhallinto? "Syrjäseuduilla tappamiset ja ruoskimiset ovat jo alkaneet"

– Taleban 2.0 on pelkkää puppua. Se on pelkkä nolla. Hölynpölyä. Silmänlumetta. Talebanin esitys on Oscarin veroinen. Jos Oscar olisi jaossa, Talebanin tulisi saada se vuonna 2021. Taleban on huijannut kaikkia, sanoo MTV Uutisten haastattelema ihmiskoikeusaktivisti Tahira Abdullah MTV Uutisille.

Veteraanidiplomaatit uskovat uuteen Talebaniin

– Taleban ei ole järjestäytynyt sotajoukko eikä poliittinen puolue. Se on ryhmittymä, joka muodostettiin miehitysjoukkojen häätämiseksi Afganistanista. Se tavoite on nyt saavutettu. En tiedä millaiset tavoitteet Taleban asettaa toiminnalleen nyt ja ovatko tulevaisuuden toimintasuunnitelmat jo valmiina heidän käsikirjassaan. Olen kuitenkin varma, että heillä on kehittelyssä toimiva hallintomalli.

– Olen varma, että Talebanin on ollut pakko muuttaa asenteitaan. Myös Afganistan on muuttunut 20 vuodessa. Väestö on lähes kaksinkertaistunut ja koko nuorempi sukupolvi on koulutettua väkeä. Heillä on omia tavoitteitaan ja he ovat eläneet erilaisessa maailmassa. He eivät ole eläneet puutteessa pienissä kyläpahasissa. Jopa syrjäseutujen asukkailla on kännykät, sosiaalinen media ja televisio, joten heidän asenteensa ovat muuttuneet. Talebanin on otettava nämä asiat huomioon ja olen varma heidän ne huomioivankin. Talebanit itsekin kääyttävät sosiaalista media, hehän kuljeskelevat ympäriinsä älypuhelimet käsissään. Joten toivon, että tällä kerralla asiat olisivat toisin, Khan jatkaa.