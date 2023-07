Tavallista päänsärkyä vai jotain muuta? Näistä oireista heti lääkäriin!

Päänsärky on oire, migreeni sairaus

Keskeinen päänsäryn ja migreenin ero on Artton mukaan se, että päänsärky on oire, jonka taustalta voi löytyä hyvin monenlaisia erilaisia syitä, esimerkiksi sairauksia tai jopa sairauskohtauksia.

– Migreeni on ehkä tyypillisin päänsärkyä aiheuttava sairaus, mutta olennaista on se, että migreeni on paljon muutakin kuin päänsärkyä. Helpoin tapa saada migreenipotilas suuttumaan on sanoa, että sehän on vain päänsärkyä, kun siihen liittyy paljon muutakin, Artto sanoo.