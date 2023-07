Moni kärsii päänsärystä ukkosella – tästä ilmiössä on kyse

Myös nämä sääilmiöt voivat aiheuttaa päänsärkyä

– Tätä on jonkin verran tutkittu. Nimenomaan on kyselyhaastatteluja tehty ja noin kolmasosa potilaista, joilla on migreeni, sanoo, että ukonilma saattaa heillä laukaista migreenin. Tämä on se tavallisin säämuutos.