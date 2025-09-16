Ruotsalaishiihtäjät joutuivat kotiin maajoukkueleiriltä.
Tautiaalto kiusaa Italian Lavazessa leireilevää Ruotsin naisten maastohiihtomaajoukkuetta. Aftonbladet kertoo, että hiihtäjät Moa Lundgren, Emma Ribom, Jonna Sundling ja Märta Rosenberg ovat joutuneet matkustamaan leiriltä kotimaahan sairastumisen vuoksi. Nelikko kärsii vilusmisoireista.
– Heillä on lieviä vilustumisoireita, mutta koska tapauksia on useita, meidän pitää olla erityisen varovaisia välttääksemme taudin leviämisen joukkueessa, joukkueen lääkäri Rickard Noberius sanoo.
Myös joukkueen valmentaja Stefan Thomson jättää leirityksen sairastumisen vuoksi.
– Olemme aina varovaisia leirien suhteen, mutta tiedossa on, että myös matkustaminen lentokenttineen ja busseineen on itsessään haastava ympäristö, Noberius kertoo.
Leirin kesken jättäneistä urheilijoista Sundling juhli viime keväänä MM-hiihdoissa kolmea maailmanmestaruutta sprintissä, parisprintissä ja viestihiihdossa. Maailmancupissa Sundling otti kolme sprinttikisan voittoa.