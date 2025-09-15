Viime keväänä Norjan Trondheimissa kisatut MM-hiihdot rikkoivat lakia, kertoo NRK. Norjan viranomaiset ovat ottaneet asian vakavasti, mutta eivät aio viedä asiaa eteenpäin.

Norjan finanssivalvontaviranomaisen osastopäällikkö Jo Gjedrem kertoi NRK:lle, että saamiensa valituksien perusteella he ovat tulleet tulokseen, että Trondheimissa järjestetyt hiihtomaailmanmestaruuskilpailut tarjosivat maksupalveluja ilman lisenssiä tai lupaa meiltä, mikä on laitonta.

– Harkittuamme asiaa huolellisesti olemme päättäneet olla ilmoittamatta hiihtomaailmanmestaruuskilpailuista poliisille. Meidän käsityksemme mukaan kyseessä on pikemminkin tietämyksen ja osaamisen puute kuin pyrkimys kiertää säännöksiä. Suhtaudumme kuitenkin asiaan vakavasti, Gjedrem kertoi.

Maksupalvelujen tarjoaminen edellyttää Norjan finanssivalvontaviranomaisen lupaa. MM-kisojen järjestäjät ovat vastaanottanut maksuja paikallisten elintarvikkeiden ostajilta tarkoituksenaan siirtää summa myyjälle. Tämä on maksupalvelu, joka edellyttää toimilupaa.

Finanssivalvontaviranomainen ilmoitti heinäkuussa tutkivansa MM-hiihtojen toiminnan, koska useat mestaruuskilpailujen aikana tavaroitaan myyneet henkilöt eivät saaneet maksua.

Gjedrem uskoo, että myyjien kokema tilanne maailmanmestaruuskilpailujen aikana olisi voitu välttää.

– Olemme nähneet, että on käyty keskustelua siitä, saavatko maailmanmestaruuskilpailujen tavaroiden myyjät rahansa vai eivät. Tämä ei olisi ollut ongelma, jos säännöksiä olisi noudatettu. Silloin nämä varat olisivat olleet turvattu.

Gjedremin mukaan finanssivalvontaviranomainen ottaa nyt yhteyttä Norjan urheiluliittoon ja käyttää sitä tiedonvälityskanavana erikoistuneille liitoille, jotta tällainen tilanne ei toistuisi.

Trondheimin maailmanmestaruuskilpailut päättyivät taloudelliseen kaaokseen. Pitkään oli epävarmaa, joutuuko kilpailujen järjestäjäyritys konkurssiin.