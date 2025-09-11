Norjan hiihtotähti Kristin Austgulen Fosnäs, 25, avautui Expressenin haastattelussa Trondheimin MM-hiihtojen jälkipyykistä. Austgulen Fosnäs oli saanut valtavasti vihapostia naisten viestikisan jälkeen.

Norjan joukkue jäi hopealle, vaikka sillä oli ennen viimeistä osuutta 37,2 sekunnin etumatka Ruotsiin. Jonna Sundling kuitenkin teki uskomattoman ankkuriosuuden ja nousi Norjan päätöspätkän hiihtäjän Austgulen Fosnäsin ohi. Tapahtuneesta on kulunut puoli vuotta ja nyt norjalainen on ensimmäistä kertaa avautunut kokemastaan vihasta.

– Heidän mielestään en saisi enää olla Norjan kansalainen. Sinusta tuntuu, että juuri sinä pilasit kaiken. Joukkueen kolme muuta jäsentä olivat ansainneet kultamitalin. Siksi se oli haastavaa, Austgulen Fosnäs kertoi.

Austgulen Fosnäs oli yllätysvalinta Norjan ankkuriosuudelle, sillä joukkueessa olivat Therese Johaug, Heidi Weng ja Astrid Öyre Slind. Uransa ensimmäisen MM-mitalin viestissä voittaneella norjalaisella oli suuria vaikeuksia ennen kilpailua.

– Ei olleet mukavat kaksi päivää. Itkin iltaisin itseni uneen, Austgulen Fosnäs sanoi.

Norjan joukkueen kisasta muodostui hopeamitalista huolimatta fiasko. Tapahtuma on vaikuttanut Austgulen Fosnäsiin merkittävästi, esimeriksi siihen, mitä hän ajattelee tulevaisuudesta.

– Tulen kyllä ehdottamaan, että pääsen hiihtämään jonkin toisen matkan, oman mielenterveyteni vuoksi.

Austgulen Fosnäs hiihti Trondheimissä myös yhdistelmäkilpailun, jossa hän sijoittui kymmenenneksi. Maailmancupin kokonaiskilpailussa sijoitus oli 13:s.