Kitke ja polta nämä kasvit

Ruokavirasto muistuttaa hankalien rikkakasvien kitkemisestä.

Ruokaviraston mukaan jo aikaisemmin Suomeen vakiintuneet vieraslajit rikkakananhirssi ja viherpantaheinä ovat yleistymässä Suomessa ilmastonmuutoksen myötä.

Molemmat lajit ovat hankalia rikkakasveja, joiden yksilöt voivat tuottaa tuhansia siemeniä. Pellon siemenpankissa siemenet voivat säilyä itävinä useita vuosia.

– On erittäin tärkeää oppia tunnistamaan nämä lajit eri kehitysvaiheissa ja havaita ne ajoissa, jotta ne eivät pääse yleistymään viljelyksellä, Ruokaviraston tiedotteessa ohjeistetaan.

Sekä rikkakananhirssi että viherpantaheinä ovat eksoottisen näköisiä verrattuna luontaisesti Suomessa esiintyviin heiniin, Ruokaviraston sivuilla kerrotaan. Sivuillaan Ruokavirasto myös ohjeistaa tarkemmin, kuinka lajit voi tunnistaa.

Rikkakanahirssin kukinto on haarova kerrannaistähkä. Sen lehti on kielekkeetön ja pantaheinällä kielekkeen tilalla on karvoja.

Rikkakanahirssi on myös erittäin tehokas lisääntymään. Se voi häiritä naapurikasveja kemiallisesti ja estää muiden kasvien kasvua.

Rikkakanahirssin kukinto on haarova kerrannaistähkä.Ruokavirasto

Pantaheinän kukinto on taas pörröisen näköinen kerrannaistähkä.

Sen lehdet ovat 4–25 millimetriä leveitä ja kielekkeen paikalla on karvarivi.

Viherpantaheinän kieleke muodostuu karvarivistäRuokavirasto

Rikkakasvien kitkentä juurineen ja kerättyjen kasvien polttaminen on Ruokaviraston mukaan tehokkain torjuntakeino.

Mikäli levintää on päässyt jo tapahtumaan, joudutaan turvautumaan kasvinsuojeluruiskutuksiin.

– Muista tarkkailla viljelystä useita kertoja kasvukauden aikana ja uusia torjuntatoimenpiteet tarvittaessa, tiedotteessa summataan.