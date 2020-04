Bussinkuljettajia huolestuttaa työturvallisuus koronavirusepidemian keskellä – oireilevan matkustajan vuoksi matkanteko voidaan keskeyttää täysin

Liikennöitsijä Nobinan toimitusjohtaja Petri Auno sanoo, että kuljettajien kanssa on keskusteltu viime aikoina paljon koronaviruksesta ja sen aiheuttamista huolista. Aunon mukaan tärkein ohjeistus on kuljettajilla sama, kuin muillakin kansalaisilla.

– Älä tule sairaana töihin. Se on ylivoimaisesti tärkein asia.

Busseja on pyritty parantelemaan muovisilla pleksilaseilla kuljettajan kopin ympärillä.

Bussilla matkustamiseen liittyvät ohjeistukset koronaviruksen aikana tulevat HSL:ltä, mutta niistä neuvotellaan yhdessä. Kuljettajan viereinen paikka on suljettu matkustajilta, ja lipunmyynti käteisellä on lopetettu. Matkustajia ohjeistetaan nousemaan sisään keskiovista.

Sen lisäksi kuljettajille on tarjottu Aunon mukaan enemmän mahdollisuuksia käsien pesuun ja desinfiointiin ja bussien ja yhteistilojen siivousta on lisätty. Kuljettajien on myös suositeltu viettämään taukonsa yhteisten tilojen sijaan ulkosalla tai bussissa.