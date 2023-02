"Tämä on talvioksennustautien aikaa" – infektiotautien ylilääkäri kertoo, mitkä taudit meitä nyt riepottelevat ja miksi

Työpaikkojen kahvipöytäkeskusteluissa on tänä talvena ollut yksi kestopuheenaihe: miksi tämän talven räkätaudit eivät tahdo luovuttaa vaan oireet jatkuvat pahimmillaan useita viikkoja. Moni alkaa myös pohtia, onko jatkuva sairastaminen enää edes normaalia.

– Tällaiset ilman muutokset saattavat esimerkiksi influenssaepidemiaan vaikuttaa. Eli usein ne tulevat sen jälkeen, kun sää on vaihtunut, Järvinen selittää.

Influenssalle Järvinen ennustaakin nyt toista tulemista. Toinen on koronan tilanne.

– Kyllä korona onneksi näyttäisi nyt olevan henkitoreissaan. Epidemia on ohitse, mutta tauti ei ole kadonnut. Se on jäänyt tänne meidän ympäristöömme, mutta ei uhkaa valtaosaa meistä perusterveistä oikein millään tavalla. Tapausmäärät ovat hyvin vähäisiä ja sairaaloissa on ihan yksittäisiä potilaita.