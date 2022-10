Tatuoija listaa yhdeksän asiaa, jotka ensimmäistä kertaa tatuointia ottavien tulisi huomioida

Eri tatuointistudioilla on erilaisia käytäntöjä ja jokaisella tatuoijalla on omanlaisensa työskentelytavat. Välillä kannattaakin rohkeasti kysyä, jos olet epävarma. ​​​​​​

1. Hoida ihoasi

Ihosi on käytännössä kuin maalauspohja tatuoinnille – lopputuloksen kannalta on merkitystä, missä kunnossa se on. Jos iho on pehmeä ja kosteutettu, se ottaa myös tatuointivärin vastaan helpommin ja valmis tatuointi paranee paremmin.