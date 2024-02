Näistä syistä naiset hakeutuvat seksuaaliterapiaan

Erityistason seksuaaliterapeutti Marjo Viinanen Väestöliiton Terapiapalveluista alleviivaa, ettei perusta binäärisestä ajattelusta, mutta jos syyt hakeutua seksuaaliterapiaan jaottelisi karkeasti kahden sukupuolen mukaan, on naisilla ja miehillä hieman eri painotuksia siinä, minkä kanssa he kaipaavat apua.

Yksi iso aihepiiri on myös oma seksuaalinen itsetunto: miten uskaltaisi olla sellainen, kuin oikeasti on ja mikä kaikki on vaikuttanut omiin mielikuviin siitä, millainen voi ylipäätään olla naisena.