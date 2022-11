Tunteistaan puhuva jäbäkolmikko neuvoo: Näin miehen saa tulemaan kuorestaan

Alun perin sanapari alkoi kyteä Nosh A Lodyn mielessä. Jalkapalloilijan uraa päättelevä nuori mies oli murroksessa itsensä kanssa ja alkoi miettiä sitä, kuka hän on.

Turvallinen kaveriporukka rohkaisi miehiä raottamaan kovaa kuortaan ja rikkomaan puhumattomuuden kulttuuria. Maskin riisuminen on vapauttanut, vienyt lähisuhteita uudelle positiiviselle tasolle sekä luonut uusia mahdollisuuksia.

– Se on siirtynyt parisuhteisiin ja lähipiiriin, kun on ymmärtänyt sen vahvuutena, että pystyy kommunikoimaan ja puhumaan, Miro sanoo.

Kolmikko paljastaa, mistä tunteista heidän on erityisen vaikea puhua. Juttu jatkuu videon ja linkin alla.

Jäbät ja tunteet -kolmikko paljastaa, mistä tunteista heidän on erityisen vaikea puhua.

Ohjelma on katsottavissa myös MTV Katsomossa ja MTV Uutiset Livessä .

Miten saada miehet puhumaan tunteistaan?

Avoin keskusteleminen on yksi hyvän parisuhteen peruspilareista. Sen sijaan tunteistaan vaikeneva mies saattaa alkaa risoa, kun tämä ei tunnu osallistuvan suhteen huoltamiseen. Pahimmillaan avoimempi osapuoli tympääntyy ja jättää miehen olemaan hiljaa ihan keskenään.

Niinkin yksinkertainen kysymys kuin "Miltä sinusta tuntuu?" voi auttaa miestä avaamaan itseään. Kaikki me olemme kuitenkin yksilöitä ja jotkut tarvitsevat enemmän aikaa ja tilaa tunteista puhumiselle. Turvallisen olon luominen auttaa siinä, että ihminen kokee voivansa puhua mistä vain.

– Kun puhutaan rohkaisemisesta, se on myös aika paljon ymmärtämistä. Pitää löytää ymmärrys ja yhteys. Koen myös, että läsnäololla on iso vaikutus siihen, että pystytään rohkaisemaan miehiä puhumaan, Nosh sanoo.

Esikuvillakin on iso rooli. Kolmikon lisäksi viidennen kautensa aloittavassa podcastissa tunteistaan puhuvat julkisuudesta tutut henkilöt, kuten Mikael Gabriel, Esa Saarinen sekä Miki Liukkonen.

Nyt enemmistö keskusteluohjelman kuuntelijoista on naisia. Nasim uskoo tämän johtuvan siitä, että naisia kiinnostaa tietää, miten miehet tunteistaan puhuvat. Onneksi podcastille kertyy koko ajan myös lisää mieskuuntelijoita.

Nosh toivoo poikansa voivan kasvaa isänsä myötävaikuttamana kulttuuriin, joka on rohkea, yhteisöllinen ja ymmärtäväinen.

– Toivon, että hän omaksuu sen, että on ok olla keskeneräinen ja että on tosi tärkeää olla ylpeä itsestään, Nosh sanoo.