Sveitsiläinen jääkiekon huippumaalivahti Andrea Brändli toimii myös, hivenen tuntemattomasti, sotilaana.

Ruotsalainen Expressen raportoi, että harva tietää, että Andrea Brändli, 28, viettää kesänsä Sveitsin armeijassa. Ruotsin pääsarja SDHL:ssä kiekkoja torjuva nainen kuuluu Sveitsin armeijan Spitzensport-RS-ohjelmaan, jossa yhdistetään asepalvelus ja huippu-urheilu.

Miehet ovat Sveitsissä asevelvollisia, ja useat NHL-pelaajat ovat pystyneet suorittamaan maassa asepalveluksen, mutta Brändli liittyi ohjelmaan ensimmäisenä naisjääkiekkoilijana viisi vuotta sitten.

– Se on aika siistiä, koska joka kesä minulle maksetaan maani palvelemisesta, maalivahti sanoo.

Esimerkkiä hän oli saanut armeijassa palvelleilta isältä ja isoisältään.

– Isä on ollut aina ylpeä siitä, että hän palveli maataan. Se on tapa antaa takaisin maallesi, joka on antanut sinulle paljon.

Kuin naamiaisiin olisi mennyt

Sotilasuniformuun pukeutuminen tuntui Brändlistä aluksi oudolta.

– Tuntui melkein kuin olisin mennyt naamiaisiin. Aivan kuin se ei olisi ollut totta. Kun olin kuitenkin pitänyt sitä koko kesän, tuntui viimein siistiltä pukeutua siihen.

Ensimäisenä kesänä sotilaskoulutukseen kuului "kaikkea fyysisestä harjoittelusta aseharjoituksiin".

– Maailmassa on tällä hetkellä paljon konflikteja, joten otaksun sen olevan pelottava puoli siinä. Armeijan ympäristö on erityinen, mutta en ole nähnyt sitä pelottavana, vaan pikemminkin haasteena.

Edelliskesinä painopiste on siirtynyt sotilastukikohdassa maanantaista perjantaihin toteutettuun valmistavaan harjoitteluun.

– Ajattelin heti, että tämä on loistava mahdollisuus minulle paitsi henkilökohtaisesti myös naisjääkiekon ammattimaisemman tekemisen kannalta. Nyt voin elää ammattilaisena kaksitoista kuukautta vuodessa yhdeksän sijaan.

"Parempaa ei voi olla"

Brändli kokee kesien armeijassa kehittäneen häntä jääkiekkoilijana. Hän on päässyt harjoittelemaan muiden sveitsiläisten urheilijahuippujen kanssa. Joukossa ovat olleet NHL-pelaajat Nico Hischier ja Piur Suter sekä esimerkiksi alppihiihdon olympiavoittaja ja kolminkertainen maailmanmestari Wendy Holdener.

– Se on fantastista. Rehellisesti sanoen parempaa ei voi olla. Harjoittelu on erittäin korkeatasoista. Liittymiseni jälkeen olen todella ottanut uuden askeleen maalivahtina kehittymisessä ja myös harjoittelumentaliteetissani. Harjoittelet kaikkien näiden jätkien kanssa ja ympärilläsi on parhaat valmentajat.

– Niin kauan kuin pelaan jääkiekkoa, voin todellakin nähdä minun jatkavan siellä.

Brändli on toiminut pitkään Sveitsin maajoukkueen ykkösmaalivahtina, ja hänet palkittiin viime kaudella Ruotsin pääsarjan parhaana molarina. Kahden Modossa vietetyn sesongin jälkeen sveitsiläinen vaihtoi täksi kaudeksi tuoreen mestariseura Frölundan riveihin.

Brändli on aiemmin voittanut Pohjois-Amerikassa yliopistosarja NCAA:n mestaruuden ja saavuttanut kaksi Sveitsin mestaruutta.