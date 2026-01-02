Ruotsi julkisti perjantaina valintansa helmikuun miesten olympiajääkiekkoon.

Nimekkäitä pelaajia piisaa, muun muassa NHL:ää tällä kaudella päälle pisteen per peli -tahdilla tahkonneet Detroitin Lucas Raymond, Anaheimin Leo Carlsson ja Toronton William Nylander.

Viime vuoden 4 Nations -huipputurnauksessa pelanneeseen joukkueeseen verratessa uudet hyökkääjät sinikeltaisilla ovat Coloradon Gabriel Landeskog, Tampa Bayn Pontus Holmberg ja San Josen Alex Wennberg. Puolustuksen uudet nimet ovat St. Louisin Philip Broberg ja Toronton Oliver Ekman-Larsson. Muutokset täydentää Minnesotan maalivahti Jesper Wallstedt.





Päävalmentaja Sam Hallamin mukaan pelaajia valittiin ylimmältä tasolta ja erot valittujen ja valitsematta jääneiden välillä olivat joissakin tapauksissa hyvinkin pienet.



– Olemme kuitenkin hyvin luottavaisia, ryhmä on varman vakaa ja omaa kaiken tarvittavan olympialaisten kaltaiseen turnaukseen, Hallam maalaili Ruotsin jääkiekkoliiton sivuilla.



Olympiakultaa vuosina 1994 ja 2006 juhlinut Ruotsi pelaa Milanon olympiaturnauksessa Suomen kanssa samassa alkulohkossa. Lohkon kaksi muuta maata ovat Slovakia ja luotsaama Italia.