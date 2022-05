Leijonia vastaan luistelee "superouto" kolmoiskansalainen, joka nauraa muoti-ilmiölle Suomessa: "En halua tarkastaa tiliäni vielä"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5.2022 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta, Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot sekä otteluohjelma MM-jääkiekon verkkosivuilla. Muista myös ladata MTV Uutisten uusittu sovellus, niin tiedät ensimmäisenä kaikki kisojen käänteet.

21 vuotta äskettäin täyttänyt Neilson syntyi Yhdysvaltain Lafayettessa toukokuussa 2001. Hänen jääkiekkoa pelannut kanadalaislähtöinen isänsä siirtyi kuitenkin Englantiin Nottingham Panthersiin, kun Neilson oli viisivuotias, ja Neilson vietti lapsuuttaan pitkälle sumusaarilla.

– Minun äitini on skotlantilainen. Olen tavallaan superouto – minulla on kolme passia: Yhdysvaltain, Kanadan ja Ison-Britannian, Neilson sanoo.

Kaudeksi 2015–16 Neilson siirtyi Kanadaan Ontario Hockey Academyyn, ja vietti siellä kolme sesonkia. Kausi 2018–19 vierähti Kanadassa Yarmouth Marinersissa MJAHL-sarjassa, kunnes hän suuntasi yhteen Yhdysvaltain parhaista juniorisarjoista, NAHL:ään, ja tahkosi Aberdeen Wingsissä kolme vuotta.

Kuluneella kaudella Neilson teki Aberdeenissä kovaa jälkeä ja paukutti 58 runkosarjaotteluun tehopisteet 26+49=75, mikä on seuran uusi ennätys.

– Pelasin todella hyvien pelaajien kanssa, ja se ehdottomasti auttoi minua, Neilson sanoo nöyrästi.

– Pysyin pelaamisessani rutiineissa. Pari pomppuakin oli ehdottomasti puolellani, ja sitä voi sanoa läpimurtovuodekseni.

Urheilujohtamista ja -markkinointia opiskelemaan lähtevän Neilsonin tie vie seuraavaksi kaudeksi NCAA-yliopistosarjaan Alaska-Fairbanksin yliopiston riveissä.

– Tunnen ensi vuodesta puhdasta innostusta. Odotan sitä todella innolla, se on hieno mahdollisuus. Uskon, että tänne tuleminen ja tällä tasolla pelaaminen valmistaa minua enemmän, Neilson viittaa MM-kisoihin.

– Haluan pelata jääkiekkoa niin kauan kuin voin. Olen siellä (NCAA:ssa) ja toivottavasti joku poimii minut sieltä. Otan kuitenkin tällä hetkellä askeleen kerrallaan.

"Iso herätys"

Askel kerrallaan. Siinä on jo tarpeeksi. Useina vuosina nuorempana Ison-Britannian juniorimaajoukkueissa nähty Neilson pelaa nimittäin ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan Suomen MM-turnauksessa, jossa Iso-Britannia tahkoaa lohkovaihetta Tampereella.

– Tämä on minulle täysin uusi taso. Suuri osa meidän joukkueestamme on pelannut kisoissa aiemminkin, joten he tietävät, mistä on kyse.

Ensimmäistä kertaa Suomessa oleva Neilson on tosiaan varsin kokeneen Ison-Britannian maajoukkueen harvoja arvokisaensikertalaisia, mutta se ei ole näkynyt pienenä vastuuna ja maltillisena sisäänajona. Päinvastoin, Neilson viiletti jo MM-kisojen alussa kolmessa ottelussa Ison-Britannian kakkosketjun keskushyökkääjänä, ja Yhdysvaltoja vastaan torstaina hän pääsi tahkoamaan ykkösketjun sentterinä.

– Olen saanut pelata täällä paljon enemmän kuin odotin. Pete (päävalmentaja Russell) ja valmennustiimi on luottanut ja uskonut minuun. Arvostan sitä. Joka pelissä ja harjoituksessa teen töitä, että pysyn siellä.

Neilson myöntää auliisti, että töitä on riittänyt.

– Tänne tuleminen on ollut iso herätys. Tämä on ollut myös iso oppimiskokemus. Olen saanut katsoa omia jätkiämme, mutta myös muiden pelejä ja maailman huippupelaajia.

Vavahduttavimmaksi havainnokseen Neilson mainitsee nopeuden, joka kansainvälisessä huippukiekossa nykyään vallitsee sekä pelaajien omassa viilettämisessä että kiekon liikuttamisessa.

– Se on hullua, todella hullua. En usko, että olen luistellut näin kovaa koskaan elämässäni. Parina kertana jätkämme ovat fyysisesti puskeneet minua menemään kovempaa, Neilson virkkoo nauraen.

Hän sanoo sopeutuvansa hiljalleen.

– Koko elämäni minua on patistettu luistelemaan paremmin. Tajuan nyt, miksi minun pitää parantaa luisteluani. Jatkan töitä sen parissa.

Peliälyään parhaimpina ominaisuuksinaan pitävä ja pelintekijän tehtävässä operoimaan tottunut Neilson on vakuuttunut, että MM-pelaaminen tulee auttamaan häntä myöhemmin urallaan.

– Tämä on ollut paras kokemukseni elämässäni toistaiseksi – se, missä olen ja millaista lahjakkuutta on vastassa. Tämä antaa uskomattomana kokemuksena oppia tulla paremmaksi.

Putoavat kiekot ja sähköpotkulaudat

Neilsonille nimenomaan jääkiekko on numero 1. Hän veistelee, ettei ole hyvä monissa muissa asioissa ja sanoo suurimmaksi tavoitteekseen pelata lätkää niin korkealla tasolla kuin mahdollista. NHL:stäkin hän on, toki, haaveillut.

– Uskon, että joka lapsi unelmoi NHL:ssä pelaamisesta. En tiedä, miten realistista se on, mutta parasta on oppia niin paljon kuin pystyn, Neilson sanoo ja lisää "aikovansa nauttia".

Vaikka MM-turnauksen neljännen ottelunsa torstaina pelanneella Isolla-Britannialla on toistaiseksi pelkkiä tappiota, joukkueen on voinut aistia nauttineen. Jääharjoituksissa joukkueen erikoisuutena on suoritus, jossa pelaajat kasaantuvat tiiviiseen rinkiin ja heittävät kaikki kiekot korkealle ilmaan, josta ne sitten putoilevat lähellä jäähän.

Neilsonin ymmärryksen mukaan kyseisellä tavalla olisi "jotain tekemistä" joukkueen puolustajan David Phillipsin kanssa.

– Teen tätä ensimmäistä kertaa. Se on etuoikeus. Vain miesten joukkue tekee sitä.

– Heitän kiekon ilmaan ja toivon, ettei se osu minuun. Ei ole osunut minuun vielä. On kuitenkin vähän pelottavaa, kun ne tulevat alas, Neilson kertoo pilke silmäkulmassa.

Moinenkin hassu pieni juttu on omiaan kultivoimaan joukkuehenkeä.

– Olemme ehdottomasti hyvin tiivis ja läheinen ryhmä. Se ilmeni hyvin heti, kun tulin tänne.

– Tämä on todellinen perhe. Kulttuuri tässä joukkueessa on upeaa. Sitoudumme, ja kaikki ovat heti kuin parhaita kavereita.

Neilsonin puheistakin kuuluu, että joukkue keskittyy oleelliseen, mutta muutoin rento ilmapiiri kukkii.

– Meillä on hauskaa hotellissa, vitsailemme toistemme kanssa ja pelaamme videopelejä.

Neilson on itse hurahtanut Tampereella muoti-ilmiöön, sähköpotkulaudoilla ajeluun. Aihe saa hänet nauramaan.

– Rakastan potkulautoja. Olen huristellut niillä joka päivä. En tiedä, miten paljon rahaa olen käyttänyt niihin. En halua tarkastaa tiliäni vielä, Neilson virnistelee.

– Täällä on kaunista. Hotelli on viihtyisä, ja ruoka on todella hyvää.

Siinä missä lajin suurmaihin lukeutuvan USA:n pelaajia havaittiin yöelämässä ennen joukkueen tappioon päättynyttä Leijonat-ottelua, Neilsonin mukaan on varmaa, ettei brittejä Tampereen yössä nähdä.

– Hyvät unet ovat tärkeitä kaikille. Tämä on valtava mahdollisuus kaikille meistä, ja olemme todella keskittyneitä peleihin.

"Miljoonan dollarin kysymys" Suomesta

Jo turnaukseen lähdettäessä oli selvää, että Ison-Britannian mahdollisuudet pudotuspeleihin olisivat jotakuinkin olemattomat. Mutta mitä britit haluavat joukkueena saavuttaa?

– Joka vuosi, kun tulemme tänne, ihmiset aina ajattelevat, että putoamme emmekä voita peliäkään. Olemme täällä todistaaksemme, että kaikki ovat väärässä. Haluamme voittaa pelejä, olla kilpailukykyisiä ja pysyä ylhäällä.

– Päätavoitteemme on saada muu maailma pitämään meitä vakavasti otettavana jääkiekkomaana sen sijaan, että olemme pieni vitsi. Meillä on toki hauskaa, mutta meille on tärkeää, että kaikki tunnistavat meidät oikeaksi jääkiekkomaaksi, eikä meitä vastaan ole helppo pelata joka peliä.

On käytettävä paikka kysyä, näkeekö Neilson Isolla-Britannialla mitään mahdollisuutta Suomea vastaan.

– Se on miljoonan dollarin kysymys. En voi ennustaa tulevaisuutta. Ruotsi-pelissä emme esimerkiksi olleet niin keskittyneitä ensimmäisessä erässä. Saimme kyytiä, mutta kahdessa viimeisessä erässä pidimme heidät yhdessä maalissa, Neilson viittaa 0–6-tappioon.

USA:ta vastaan Ison-Britannian tappiolukemat olivat torstaina niin sanotusti siedettävät 0–3.

– Et koskaan mene peliin hävitäksesi. Et koskaan ajattele, että tulemme häviämään. Tulemme menemään peliin niin, että olemme mahdollisimman kilpailukykyisiä. Tämä on jääkiekkoa, ei sitä koskaan tiedä, Neilson jatkaa Leijonien kohtaamisesta.

2:15 Tästä näet Iso-Britannia–Yhdysvallat-ottelun maalit.