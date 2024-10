Tätä alaa vain harva pääsee opiskelemaan

Ihminen on mitannut kellonaikaa jo vuosituhansia ja ensimmäinen mekaaninen kellokin kehitettiin jo 1200-luvulla. Vaikka kellojen perusmekaniikka on pysynyt verrattain samanlaisena viimeiset 120 vuotta, vaatii kellokoneiston rakentaminen ja huoltaminen äärimmäistä tarkkuutta tekijältään, sillä ihan jo millin sadasosillakin on väliä – oli kädessä sitten Patek Philippe, Rolex, Richard Mille, Cartier tai Sarpaneva.