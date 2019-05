Kaikki alkoi saunassa: Parikymppiset Pyry, Samuli ja Niklas toteuttivat unelmansa, jonka alku ei ollut ruusuinen – "Paketoimme verkkokellarissa lähetyksiä polvet verillä"

Saunapuheista puukelloihin



Alku ei ollutkaan ruusuilla tanssimista



Mechelininkadun kohulehmukset ranteeseen



Vuoden 2017 lopussa pääkaupunkiseudun kahvipöydissä kuhistaan Helsingin Töölössä sijaitsevan Mechelininkadun lehmuksista. Helsingin kaupunki on päättänyt kaataa katutyömaan tieltä monille ikoniseksi muodostuneet lehmukset.



Uudet kelloyrittäjätkään eivät välttyneet lehmusuutisoinnilta.



– Kun kuulimme, että Mechelininkadun lehmukset kaadetaan, niin otimme yhteyttä Helsingin kaupunkiin, jotta voisimme saada osan puista, Pyry kertoo.



Mädäntyneiden lehmusten seasta miehet löytävät kelloihin sopivaa puuta.



– Puilla on aina historiaa. Nyt ihmisillä on mahdollisuus kantaa pala historiaa mukanaan, Niklas kertoo.



Mechelininkadun lehmuksista valmistetut kellot ovat vielä työstössä. Yrittäjien mukaan 300 kappaleen erikoiserä valmistuu kesä-heinäkuun aikana.



Kohu lehmuksista sai yrittäjät pohtimaan muidenkin ikonisten puiden pelastamista.



– Kyllä me aiomme jatkossakin etsiä tällaisia ikonisia puita. Olisihan se hienoa saada puu esimerkiksi Ruotsin kuningasperheen puutarhasta, Niklas kertoo.



Tänään lauantaina juhlitaan Mechelininkadun remontin valmistumista katujuhlassa kello 14–22. MTV Uutiset Live osallistuu juhliin.