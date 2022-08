Meklari kertoo, miten aidon arvokellon erottaa väärennöksestä

Meklarin mukaan käsillä on rannekellojen kulta-aika.

– Kellojen suosio on noussut ihan räjähdysmäisesti. Maailmalla on miljoonia ihmisiä, jotka keräilevät tänä päivänä rannekelloja, Huutokauppakeskus Turengin meklari Petri Vuorinen toteaa.

Hän kertoo, että korean kultakellon ulkokuoren alla on monimutkainen koneisto, jonka rinnalla auton konepellin sisuskin kalpenee. Kellojen monimutkainen maailma vie Vuorisen mukaan mennessään.

Väärennöksiä ei saa myydä eteenpäin

Arvokelloista on liikkeellä väärennöksiä. Harjaantumattoman silmän voi olla vaikea erottaa aitoa jäljennöksestä.

– Lähtökohta on se, että kyllä aina tarvitaan ammattilaista, Vuorinen toteaa.

– Ensimmäinen fiilis, mikä tästä tulee, on se, että se on hirmu kevyt, vaikka siinä on kultaa, Vuorinen esittelee kyseistä kelloa.