Jamaikaa lähestymässä täystuho? Tämän vuoksi Beryl-hurrikaanin reitti on pahin mahdollinen: "Tällaista ei ole ollut koskaan"

Karibianmeren alueella riehuva hurrikaani Beryl on vaatinut toistaiseksi ainakin seitsemän ihmisen hengen, kertovat alueen viranomaiset.

Aiemmin viitosluokan hurrikaaniksi äitynyt Beryl on Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen (NHC) mukaan heikentynyt nelosluokan hurrikaaniksi.

Jamaikaa kohti etenevä hurrikaanirintama kuitenkin voi edelleen aiheuttaa massiivista tuhoa Väli-Amerikan saarilla. Meteorologi Pekka Pouta sanoo, että Berylin reitti on Jamaikan kannalta pahin mahdollinen.

– Kertyvä sademäärä on aivan valtava. Ennustemallit antavat vuorokauden sademääräksi 200–300 millimetriä koko Jamaikalle, Pouta toteaa.

– Sitä ei ymmärräkään, kuinka paljon se on. 10 millimetriä on yksi ämpärillinen neliömetrille, 200 millimetriä on 20 ämpärillistä.