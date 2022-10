Rikosoikeuden professori kummastelee syyttäjän todistelua Viestikoekeskus-jutussa: "Ei se noin voi mennä"

– Minun näkemykseni on, että tuomioistuimen pitäisi voida itse todeta, mistä asiakirjasta on kysymys ja mitä se sisältää. Kyllä on aika ongelmallinen tilanne, jos tuomioistuin joutuu ottamaan kantaa asiakirjan sisältöön asiakirjaa näkemättä, Tolvanen sanoo MTV Uutisille.

Puolustus: Asiakirjat on esitettävä

Kahden syytetyn ja Sanoma Media Finlandia edustava asianajaja Kai Kotirannan mukaan "asiakirjat on esitettävä", jos vastaajia syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Muuten kyse on puolustuksen mukaan siitä, että oikeudessa esitetään vain mielipiteitä siitä, ovatko tietyt tiedot salassa pidettäviä vai ei.

Joutuuko ylin johto syytteeseen?

– Esitutkintalaki lähtee siitä, että esitutkinta pitää aloittaa, jos on syytä epäillä rikosta. Näin on myös, jos alkuperäinen esitutkinta on perustunut olennaisesti puutteellisin tai virheellisin tietoihin. En ota kantaa, mikä olisi lopputulos. Jos siellä joku henkilö suorastaan nimetään julkaisupäätöksen tekijäksi, on pakko aloittaa esitutkinta.