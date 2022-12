Puolustus on tuskastunut Viestikoekeskus-käräjien jatkuviin muutoksiin: "Syyttäjän tapa ajaa tätä juttua on todella vaikea"

"Erikoinen prosessi"

– Tämän prosessin aikana on käynyt selville, että näitä salassa pidettäviä asiakirjoja ei ole ollut syyttäjällä, kun hän on tehnyt syyteharkintaa. Eli syyte on alun perin rakennettu pelkästään kuulopuheille. Se osoittaa, kuinka erikoisessa prosessissa me olemme mukana, Tuomo Pietiläistä jutussa avustava asianajaja Timo Ylikantola sanoo MTV Uutisten haastattelussa.