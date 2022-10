Poliisi vaikenee hallitusneuvos Soraisen korruptiotutkinnasta kuin muuri: "Ollaan syvällä esitutkinnan ytimessä"

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi on hyvin vaitonainen esitutkinnan vaiheesta tai siinä selvinneistä seikoista. Hän ei halua kommentoida esimerkiksi sitä, miten vahvat perusteet poliisi katsoo vangitsemiselle olevan, mikä on rikoksen epäilty tekoaika ja missä vaiheessa esitutkinta on.