Tästä syystä Juhamatti Aaltonen on suuntaamassa Jokereihin: "Aivan selkeä vastaus"

Jokerit julkaisi sosiaalisessa mediassa listauksen joukkueen meriiteistä tänään 12. marraskuuta ja huomenna 13. marraskuuta. Listauksessa ero huomiseen on merkittävä. Keskiviikosta alkaen Jokerien joukkueessa on kolme SM-kultaa, yksi maailmanmestaruus ja yksi olympiapronssi enemmän kuin tänään.

Tiedot sopivat 39-vuotiaaseen Juhamatti Aaltoseen, jonka Jokerit-paluusta on liikkunut kiekkopuheita kasvavissa määrin muutaman päivän aikana. Keskisuomalainen uutisoi sopimuksen tiistaina varmana tietona .

– Aaltonen toisi ratkaisuvoimaa ja leveyttä. Etenkin ylivoimalle hän toisi kaivatun lisäleveyden ja variaatioita, joita on vaikeaa pelata pois. Se ylivoima on nyt pyörinyt aika paljon ( Valtteri ) Filppulan ja Samuel Salosen ympärillä.

Jokerien urheilujohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki kertoi perjantaina MTV Urheilulle , että seura etsii lisää vahviketta juurikin ylivoimaan. Lehtosen mielestä Aaltonen on nappivastaus tähän tarpeeseen.

– Mestis-tasolle hän on aivan selkeä vastaus (ylivoimatarpeisiin). Hän olisi sitä moneen Liiga-joukkueeseenkin edelleen, siis tuomaan erikoistaitoa ylivoimalle. Hän toisi sitä aivan varmasti Jokereihin, Lehtonen sanoo.

Pitkän linjan taitelijapelaajan tunnettu Aaltonen pääsisi Jokereissa Risto Dufvan alaisuuteen. Kaksikolla on yhteistä historiaa maajoukkueympyröistä.

Lehtonen uskoo, että kokenut Dufva osaisi käsitellä taiteilija-Aaltosta tavalla, joka on yhteiseksi hyödyksi.

– Varmasti aina joka siirrossa on riskinsä. Riippuu siitä, mikä on motivaatio, että miten sitoudutaan. Uskon, että Risto Dufva tuo tähän tarvittavan jämäkkyydeen. Kokenut valmentaja, joka tietää, mitä on työskentely Aaltosen kaltaisen pelaajan kanssa. Uskon, että Dufva pitäisi hänet sopivassa nuhteessa, Lehtonen heittää kepeästi.