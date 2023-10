Ketkä ovat tyrkyllä Jukka Jalosen Karjala-turnausjoukkueeseen? Petteri Sihvonen ehdottaa 18-vuotiasta NHL-lupausta Leijoniin

Leijonien Karjala-turnausjoukkue julkaistaan maanantaina 29. lokakuuta. Tämän vuoden Karjala-turnaus pelataan Tampereella 9.–11. marraskuuta.

Normaalisti Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ja joukkueen GM Jere Lehtinen ovat valinneet Suomen kotiturnaukseen varsin nimekkään nipun. Tämä povaa sitä, että mukana on tälläkin kertaa SM-liigan syksyn tähtiä.

Ketkä tarkalleen ovat tapetilla? MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen ja MTV Urheilun jääkiekkotoimittaja Ilari Savonen valitsivat kukin kolme pelaajaa, jotka voisivat olla mukana Leijonien tämän syksyn Karjala-turnausjoukkueessa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sihvonen:

Heikki Liedes, Tappara

Liedes on kehittynyt vuosi vuodelta. Hän on poikkeuksellinen urheilija, joka on elänyt jokaisen päivän jääkiekkoilua varten. Hän on maalintekijä, työläs hyökkääjä ja erityisesti pelitapapelaaja. Liedes on näyttänyt jo aiempien Leijonat-vierailuidensa yhteydessä sen, että hänellä ei ole mitään ongelmaa kansainvälisellä tasolla. Nyt kun esimerkiksi Marko Anttila jää pois, Leijonien alempiin ketjuihin tarvitaan uusia kasvoja. Liedes on tyrkyllä sinne. Hän on ikään kuin projektipelaaja MM-kisoja ajatellen. Ehkä käyttöä ei tule vielä tänä keväänä, mutta seuraavina vuosina voi hyvinkin tulla.

Aleksi Matinmikko, Ässät

Matinmikolla on ilmiömäinen kyky toimittaa kiekkoa maalille. Ihan maailmanluokkaa. Tuo on olennaisessa roolissa myös Leijonien pelitavassa. Sen lisäksi hän on oikeankätinen puolustaja, mikä antaa päävalmentaja Jaloselle mahdollisuuksia jakaa puolustajia left-right-pareihin. Hänessä on vähän samoja piirteitä kuin mitä Nikolas Matinpalossa oli viime keväänä. Jos Leijonat uskalsi valita hänet viime kevään MM-kisoihin, niin miksei Matinmikkoa voitaisi nähdä nyt Karjala-turnauksessa.

Lenni Hämeenaho, Ässät

NHL-lupaus Hämeenaho on kaveri, joka tekee maalin, jos paikan saa. Hänellä tekeminen ei ole kuitenkaan pelkästään tuloksenteon varassa. Luotan täysin siihen, että hän pystyy toimittamaan kiekkoa takaisin omille myös kansainvälisissä peleissä. Jos Matinmikkoa ja Hämeenahoa miettii, he ovat Ässissä pelitapapelaajia ja Leijonat pelaa ihan samalla tyylillä. Sen myötä kaikki on tuttua. Haluaisin nähdä sen energian, mitä nuo nuoret pelaajat pystyvät tuomaan mukanaan (Matinmikko 23v, Hämeenaho 18v). Nämä valinnat osoittaisivat Jukka Jalosen suuruutta. Hän voisi vanhana mestarina saatella Suomi-kiekkoa eteenpäin – jo Antti Pennasen aikakautta silmällä pitäen. Hämeenahon kohdalla sanon sen, että kun pelaaja on sillä tasolla, että hän voi pelata miesten kansainvälisiä otteluita, silloin sellaista kaveria kannattaa koittaa noissa ympyröissä. Toki on ymmärrettävää, jos häntä ei valita nyt Nuorten Leijonien takia. Hänen paikkansa olisi kuitenkin jo Leijonissa. Jos Hämeenaho valitaan, Jalonen lähettää raikkaan viestin siitä, että Suomesta on tulossa uusia, nuoria huippulupauksia isoihin ympyröihin.

11:31 Lenni Hämeenaho, 18, avaa loistavaa Liigan alkukauttaan

Savonen:

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jerry Turkulainen, JYP

SM-liigan syksyn komeetta. Turkulainen tuli ryminällä ovista sisään ja tempaisi muutamaan otteluun sellaiset tehot, että heikompaa hirvitti. Nyt tahti on hieman rauhoittunut, mikä toki on täysin luonnollista. Turkulaiselle voi povata runsaasti erikoistilannevastuuta myös Leijonien puolella. Hän on silloin loistavassa testissä. Tampereella voitaisiin nähdä hyvää osviittaa siitä, että viritteleekö Turkulainen jo pientä MM-tarinaa lehtien ja foorumien palstoille. Turkulainen, nyt 25 vuotta, on kypsynyt johtavaksi suunnannäyttäjäksi. Suoritusvarmuus on kovalla tasolla.

3:58 Jokereiden buumista huima osoitus, Jerry Turkulainen takoo jäätävää jälkeä

Kristian Vesalainen, HIFK

Etukäteen saattoi povata, että Jori Lehterä on HIFK:n tämän kauden herra ja hidalgo. Toisin on käynyt. Tahtipuikkoa on heiluttanut Kristian Vesalainen, 24. Iso huomioarvo Vesalaisen pelissä on se, että hän ikään kuin ”omistaa” kaukalon joka kerta, kun hän hyppää sinne. Vesalainen matkasi aivan liian nuorena rapakon taakse. Nyt, kypsymisen myötä, hänestä on tullut raudanluja määräävä pelaaja kotimaisessa SM-liigassa. Tämän myötä ”kv-mittari” on enemmän kuin paikallaan. Vesalaisen tekeminen näyttää siltä, että isommat kaukalot kutsuvat tämän kauden jälkeen.

Sami Niku, JYP