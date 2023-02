Tästä puhutaan nyt: Harry Potter -maailmaan sijoittuva videopeli on vihdoin julkaistu – yksi hahmoista herättää närää

Harry Potter -fanit ovat odottaneet Hogwarts Legacy -peliä kuin kuuta nousevaa. Helmikuussa julkaistusta pelistä puhuttiin paljon jo ennen pelin julkaisua, mutta pelaajien saatua sen käsiinsä puhe on vain kiihtynyt.

Niin uskomattoman hieno kuin pelikokemus itse onkin, varsinkin yksi pelin hahmoista on koettu ongelmalliseksi.

Mitä pelissä tapahtuu?

Hogwarts Legacy on avoimen maailman roolipeli, joka sijoittuu J. K. Rowlingin luomaan Harry Potter -maailmaan, kirjoittaa Yahoo! News .

Peli keskittyy Tylypahkaan 1800-luvulla ja päähenkilönä toimii opiskelija, joka aloittaa koulun poikkeuksellisesti vasta viidennellä luokalla. Päähenkilö pystyy aistimaan ja valjastamaan käyttöönsä muinaista taikuutta, joka on avainasemassa velhomaailman tulevaisuuden pelastuksessa.

Pelissä on kuitenkin tarpeeksi tuttuja elementtejä Harry Potter -fanille, ja yhtymäkohdat kirjasarjaan saavat ajoittain hymähtämään ilosta. Pelintekijät ovat saaneet peliin valtavan määrän uutta ja ihmeellistä, ja pelkästään pelin maisemia jää helposti tuijottamaan useaksi minuutiksi.

Taikamaailman ensimmäinen transhahmo herättää kritiikkiä

Yksi Hogwarts Legacyyn liittyvistä ongelmista nivoutuu yhteen Harry Potter -kirjailija J. K. Rowlingin kanssa. Rowlingiin on nimittäin suhtauduttu nihkeästi aina siitä asti, kun kirjailija laukoi Twitterissä transvastaisia kommentteja , kirjoittaa New York Post .

Etunimen alusta löytyy sana "sir" ja sukunimikin on yleinen miehen nimi.

– Sirona Ryan on älytön tapa nimetä Harry Potterin ensimmäinen transhahmo. He olisivat yhtä hyvin voineet kutsua häntä Misterima Davidiksi tai Boybitsa Jerryksi, Queer as Folk -kirjoittaja ja tuottaja Jaclyn Moore kommentoi.