Brittiyritys väittää kehittäneensä tosielämän "näkymättömyysviitan" – näin se toimii!

Isosta-Britanniasta kotoisin oleva yritys kertoo keksineensä näkymättömyysviitan kaltaisen näkymättömyyttä tarjoavan suojakilven. Ihan viitasta ei siis vielä puhuta. Keksinnöstä uutisoi muun muassa The Daily Mail.

Lontoosta kotoisin oleva yritys nimeltä Invisibility Shield Co. kertoo, että suoja tarjoaa oikean elämän näkymättömyyttä. Parhaimmillaan suoja voi peittää kokonaisen ihmisen.

Yrityksen mukaan suoja käyttää tarkoin suunniteltuja linssiryhmiä, jotka ohjaavat valtaosan suojatusta kohteesta suojan pintaan heijastuvasta valosta poispäin katsojasta nähden. Suoja ohjaa kohteen heijastuksen suojan sivuille vasemmalle ja oikealle. Katsojan perspektiivistä suoja levittää horisontaalisesti taustalta ja takaa heijastuvan valon siihen kohtaan, missä piilotettu kohde normaalisti näkyisi.

– Suojat toimivat parhaiten yhtenäisiä taustoja, kuten lehtiä, ruohoa, seiniä, hiekkaa, taivasta ja asfalttia vasten, yritys kertoo.

Invisibility Shield Co mainitsee, että eritoten taustat, jossa on hyvin selkeät horisontaaliset rajat toimivat.

Kahdessa eri koossa

Suojia on parissa eri koossa. Pieni suoja, joka on tarkoitettu piilottamaan katseilta tavallisia päivittäistavaroita on kooltaan 310 mm x 210 mm ja maksaa 49 puntaa eli noin 59 euroa. Suurempi suoja on kooltaan 950 mm x 650 mm ja voi peittää jopa ihmisen. Ihmisen peittävälle suojalle tulee hinnaksi 299 puntaa, eli noin 360 euroa. Yritys arvioi, että tilauksia aletaan toimittaa joulukuuhun mennessä.

Tällä hetkellä yritys on valmistanut 25 suojaa. Invisibility Shield Co on käynnistänyt joukkorahoituskampanjan, jotta yritys voisi laajentaa valmistuskapasiteettia lähitulevaisuudessa.

– Olimme pettyneitä siihen, miten huonosti näkymättömyyssuojia on tarjolla ja kuinka vähän niitä on kehitetty toimintakykyisiksi, joten päätimme mennä täysillä mukaan tähän omaan projektiimme ja luoda itse oman suojamme, Invisibility Shield Co kertoo.

Yritys on käynyt omien sanojensa mukaan loputtoman määrän erilaisia vaihtoehtoja, testannut erilaisia materiaaleja ja kokenut monia umpikujia.

– Prosessin edetessä onnistuimme valmistamaan luotettavan, skaalautuvan ja tehokkaan valmistusprosessiin ja loimme jotain, minkä uskomme olevan tähän mennessä paras näkymättömyyssuoja ikinä, Invisibility Shield Co summaa.

Voit katsoa yllä olevalta videolta, kuinka tehokkaasti kyseinen näkymättömyyssuoja toimii käytännössä!

