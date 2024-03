Tästä on kyse yleisurheilun kohuehdotuksessa – suomalaisurheilijoita hirvittää: "Todella valtava muutos"

Yleisurheilumaailma kohahti helmikuussa, kun World Athleticsin brittiläinen toimitusjohtaja Jon Ridgeon nosti podcast-haastattelussa esiin mahdollisuuden pituushypyn ponnistuslankun korvaamiseksi leveämmällä ponnistusalueella , jossa hypyn mitta otettaisiin siitä pisteestä, johon urheilija on jalallaan astunut.

Ehdotuksen taustalla on WA:n halu karsia lajista pois yliastumisten aiheuttama ajanhukka. Esimerkiksi Budapestin MM-kisojen pituushypyssä kolmasosa suorituksista hylättiin yliastumisten takia. Arvokasta tv-lähetysaikaa kuluu varsinaista suoritusta enemmän urheilijan valmistautumiseen, mittaamiseen ja suorituspaikan valmistamiseen seuraavalle urheilijalle.

WA:n hallituksen suomalaisjäsen Antti Pihlakoski kertoo MTV Urheilulle, mistä myös kolmiloikkaan kaavaillussa ponnistusaluetta koskevassa ehdotuksessa on kyse.

– Suomessahan junnuilla käytetään metrin alustaa, ja siitä on tulkittu, että se alue olisi metrin, mutta ajatuksena on 30 sentin ponnistusalue. Silloin jokainen hyppy saisi tuloksen, mutta kuitenkin niin, että sinun on pakko olla treenannut, jotta ponnistus osuu oikeaan kohtaan, Pihlakoski tarkentaa.