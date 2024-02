Pituushyppyyn puuhataan radikaalia muutosta – Carl Lewis järkyttyi ehdotuksesta

Independentin mukaan Ridgeon sanoi Anything but Footy -podcastissa, että uudistuksen myötä kaikki hypyt olisivat laillisia, mikäli ne lähtevät kyseiseltä ponnistusalueelta. Hypyn pituus mitattaisiin ponnistuspaikasta lähtien. The Sunin mukaan Ridgeon kertoi, että viime vuoden Budapestin MM-kisojen pituuskisassa kolmasosa hypyistä hylättiin yliastumisen takia. Se on hänen mukaansa "ajanhukkaa".