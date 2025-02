Yleisurheilun kohu-uudistusta testattiin – hurjat lukemat julki

Yleisurheilun perinnelajeihin lukeutuvaan pituushyppyyn tekeillä oleva radikaali muutos on tullut testatuksi ensimmäistä kertaa kilpailuolosuhteissa. Hiljattain Düsseldorfissa ja Berliinissä käytettiin hallikisoissa ponnistusaluetta perinteisen ponnistuslankun sijaan.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin (WA) mukaan ensikokemukset ovat rohkaisevia.

Suunnitellun uudistuksen myötä kaikki hypyt olisivat laillisia, jos ne lähtevät kyseiseltä ponnistusalueelta. Hypyn pituus mitattaisiin ponnistuspaikasta lähtien.

WA kertoo, että kisakokeilusta saatujen alustavien tietojen mukaan yliastumiset vähenivät 13 prosenttiin, kun hylkäyslukema on lajin historiassa ollut 32 prosentissa. Hyppyihin saatiin myös 10 senttimetriä lisää pituutta.

Eriäviä näkemyksiä

Düsseldorfissa tuloksella 687 voittoon hypännyt Malaika Mihambo yllättyi muutoksesta positiivisesti.

– Olen positiivisesti yllättynyt siitä, että ero (vanhaan) ei ollut niin suuri kuin mitä olin odottanut. Tämä vahvisti käsitystäni, että pituushyppy on paljon muutakin kuin vain lankulle osumista, kaksinkertainen naisten maailmanmestari, Mihambo sanoo WA:n sivuilla.

– Toki tämä tekee vaikeammaksi arvioida hypyn pituutta niin urheilijalle kuin katsojalle. Systeemissä on vielä hiomista, jotta perinteisestä tavasta pistetään paremmaksi. Avainasia on se, kuinka hypyistä saadaan turvallisempia urheilijoille ja samalla kiinnostavimpia katsojien kannalta. Kehitettävää on, mutta sehän on pilottiohjelmien tehtävä, Mihambo jatkaa.

WA tutki kyselyllä myös katsojien suhtautumista "uuteen" pituushyppyyn. Mielipiteet jakautuivat kenties odotetusti: satunnaisista seuraajista kaksi kolmesta hyväksyi muutoksen, kun taas lajiin enemmän vihkiytyneiden joukossa oli yhtä vahva tuki vanhaa lankkua kohtaan.

"Silloin minä en enää hyppää pituutta"

WA julkisti aikeensa pituushypyn muutoksesta vuosi sitten. Arvostelijoita on ollut: muun muassa kreikkalainen miesten olympiavoittaja Miltiadis Tentoglou uhkasi lopettaa uransa, jos sääntömuutos toteutetaan.

– Pidän pituushyppyä yhtenä vaikeimmista lajeista, koska on ponnistuslankku ja siihen tarvitset tarkkuutta, Tentoglou sanoi viime vuonna uutistoimisto Reutersin jutussa, jonka kreikkalaislehti Ekathimerini julkaisi.

– Sinun on juostava kuin sprintteri ja osuttava lankulle täydellisesti, siinä on haastetta. Hyppy itsessään on helppo, vauhtijuoksu on se hankala osa. Joten jos tuo halutaan poistaa, lajista tulisi kaikista helpoin. Ja silloin minä en enää hyppää pituutta.