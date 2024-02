Tommi Evilä hämmentyi pituushyppyyn suunnitellusta mullistuksesta: ”Lajin luonne muuttuu ihan totaalisesti”

Anything But Footy -podcastissa puhuneen Ridgeonin mukaan lajin kilpailurytmiä saataisiin nopeutettua, jos toistuvat yliastumiset saataisiin karsittua pois. Hypyn pituus siis mitattaisiin ponnistuskohdasta, ei lankun viivan mukaan.

– Lankkuhyöty on ihan kiistaton. Sen puolesta puhuu fysiikka, koska lankku on kova ja joustamaton, niin se imee energiaa mahdollisimman vähän pois. Kun saat koko jalan lankulle, energiaa hukkuu lähtökohtaisesti vähiten, Evilä selventää.

– Kannattaisi myös kysyä huippu-urheilijoilta tästä asiasta. Toivon vain, että nykyinen urheilijakomissio on ajan tasalla ja tekee kyselyitä jäsenilleen. Jos sieltä tulee vihreää valoa, niin kuka siinä on enää mitään sanomaan sen jälkeen? Evilä kommentoi.

– Satasen juoksussa voisi urheilijoilta vähentää reaktioajat ja katsoa, kuka on oikeasti nopein. Jos vaikka urheilijalla A on reaktioaika 0,14 ja urheilija B:llä 0,17, mutta maalissa heillä on kaksi sadasosaa eroa A:n hyväksi, niin silloinhan B olisi käytännössä nopeampi, Evilä vertaa.