Tässäkö ovat tulevaisuuden ilmastoteot? Hiilidioksidista kännykänkuoret tai proteiinia – "Tarvitaan tällaisia radikaalimpia innovaatioita"

Katso yllä olevalta videolta, millaisia innovaatioita Suomessa on jo tehty!

– Me pystytään hiilidioksidista tekemään sellaisia raaka-aineita, mitä nykypäivänä käytetään normaalisti arkiaskareisiin ja tuotteisiin.

Proteiinia ilmasta

– Suomessa on tullut ihan mahtava innovaatio Solar Foods , joka ilman hiilidioksidista sähkön avulla tekee proteiinia, jota tavallaan tuotetaan siten, että ei tarvita peltoja ollenkaan.

– Sillä on globaalisti erittäin suuri potentiaali. Mehän tiedetään, että kun ilmasto kuumenee, niin ruoantuotannosta tulee hankalampaa eri puolilla maailmaa. Me tarvitaan tällaisia radikaalimpia innovaatioita.

Potentiaalia moniin innovaatioihin

Pinomaa huomauttaa, että ilman osaamista on hankalaa kehittää uusia teknologioita.

– Sellainen asia, mistä harvoin puhutaan, on osaaminen. Me tarvitaan osaamista Suomessa. Meillä on erittäin hyvät olosuhteet testata ja kiihdyttää erilaisia teknologioita.