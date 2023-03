Vihreään siirtymään pumpataan EU:ssa lähivuosina 5 000 miljardia, ja Suomi on eturintamassa ottamassa tästä tuhdin siivun: "Meillä on merkittäviä kilpailuetuja"

– Kyseessä on ihan valtava muutosliike, Heinonen teroittaa.

– Tällä hetkellä kuumimmat kehityskohteet ovat uudet materiaalit, kuten vähähiilinen teräs. Suomessakin on kehitystä tapahtumassa. Lisäksi on muitakin materiaaleja, esimerkiksi betoniin on tulossa ratkaisuja, CLC:n toinen puheenjohtaja Jouni Keronen sanoo.