Tässä ovat uuden Hääpäiväkirjat-ohjelman pariskunnat

Ohjelman kertojaääni on radioaalloilta ja tv:stä monille tuttu Esko Eerikäinen .

Uusioperheen arkea pyörittävät Tanja ja Niko kutsuvat itseään Syvänniemen Matiksi ja Merviksi, sillä tämä pariskunta ei peittele tunteitaan riidoissa tai rakkaudessa. Tanja on suutuspäissään muun muassa heittänyt puolisoaan perunalla, ja tämän ansiosta Nikolla on kädessään tatuoituna perunankukka. Pariskunta on yhtä aikaa sekä söpö, että räväkkä.