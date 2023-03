Tässä ovat uudet Unelmahäät-parit – suosikkisarja tekee paluun

Katsojille tarjoillaan kymmenen elämänmakuista tositarinaa johtaen odotettuun hetkeen, avioliiton solmimiseen. Sarjassa nähtävät parit ovat kohdanneet monenlaisia haasteita matkan varrella, mutta yksi asia Unelmahäissä on varmaa: Viimein kaikki on hyvin!

Saana (o.s. Saarinen), 36, ja Ilkka Mannisen, 45, hääjuhla Köyliössä on syöksymässä täyteen katastrofiin vain muutama tunti ennen vihkimistä, kun herää vakava pelko, että sulhanen on polttanut epähuomiossa laatikollisen hääkoristeita. Saana ja Ilkka asuvat uusioperheensä kanssa keskellä Köyliön maalaismaisemia. Molemmat ovat omapäisiä, joten parin keskustelua värittävät tiukat väittelyt ja ärräpäät. Lopulta Ilkka joutuu kuitenkin aina nöyrtymään vahvatahtoiselle morsiamelleen. Saana ja Ilkka kohtasivat toisensa deittisovellus Tinderissä joulukuussa 2019. Hyvin sujuneet keskustelut rohkaisivat Ilkkaa ehdottamaan kahvittelutreffejä Saanan kotiin. Saana empi, mutta päätti lopulta suostua. Parilla synkkasi niin hyvin, että kahvi vaihtui lennosta viiniin, ja Ilkka jäi yöksi.

Maria ja Teemu, Vantaa

Henna ja Mikko, Sastamala

Kirsi ja Marko, Nokia

Tanja ja Janne, Porvoo

Julia ja Gabriel, Helsinki

27-vuotias Julia (o.s. Frederiksen) ja 29-vuotias Gabriel Endale vihitään avioliittoon ortodoksisin menoin Uspenskin katedraalissa Helsingissä. Pari tapasi toisensa Tinderissä helmikuussa 2019, ja tätä nykyä he elelevät Helsingin Myllypurossa 1-vuotiaan tyttärensä kanssa. Hääjärjestelyissä suurin jännityksen aihe on vihkimisen ortodoksikaava, joka on kummallekin entuudestaan vieras. Erityinen täpinä on morsiamella, joka ei ole evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvana juurikaan ollut ortodoksikirkon kanssa tekemisissä. Jännitys ja stressi purkautuvatkin vain päivää ennen häitä, kun tulisieluinen Julia ottaa päivän aikatauluista yhteen sulhasensa kanssa. Viimein kaikki on kuitenkin hyvin.