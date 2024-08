Tässä ovat syksyn Unelmahäät-parit

Sari ja Eemil

41-vuotiaan Sari Mätikkömäen ja 23-vuotiaan Eemil Tapperin suhteessa ikä on vain numeroita. Mutkia matkaan ei tuota myöskään Sarin jälkikasvu, sillä Eemil on ottanut 11-vuotiaan Petrin ja 9-vuotiaan Jukan isäpuolen roolin sulavasti harteilleen.

Teea ja Jukka

Sara ja Tuomo

Eveliina ja Jere

Ripsiteknikko Eveliina Strandén, 25, ja isänsä perustaman kiinteistöpalvelun toimitusjohtaja Jere Taavitsainen, 30, asuvat Leppävirralla maalaistalossa, jonka pihapiirissä on hevosaitaus. Even harrastuksen vuoksi aitauksessa on kaksi hevosta, joita Jerekin on oppinut hoitamaan. Jeren silmäterä on kuitenkin Eveliina. Pari oli pitkään kavereita keskenään, mutta rakkaus tuli hiipien, ja sen jälkeen tapahtumat etenivät nopeasti. Rakkautta lujitti Eveliinan äidin yllättävä kuolema, mikä ilmenee häävalmisteluissakin. Pari kihlautui ystävänpäivänä kylpylälomalla ja häitä vietetään Siilinjärvellä.