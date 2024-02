Tässä ovat uudet Unelmahäät-parit!

Warner Bros. Discoveryn tiedotteen mukaan tulevalla Unelmahäät-kaudella on luvassa käänteitä, kun muun muassa yhdet häät joudutaan siirtämään viime tingassa sulhasen terveydentilan romahtaessa, ja toisen parin yhteinen taival on kaatua jo suhteen alussa pussausvaikeuksiin ja sitoutumishaasteisiin.

Reeta ja Miika

30-vuotiaat Reeta ja Miika vihitään avioliittoon keskikesällä Kuopion Tuomiokirkossa. Kaksikon suhteessa roolijako on selvä: Reeta on pomo, ja Miika tekee mitä käsketään. Suhteen alku vuonna 2016 oli kuoppainen, sillä Miika ei ollut koskaan seurustellut, ja hän jännitti yhteisiä tapaamisia niin paljon, että Reeta sai odottaa ensisuudelmaa kaksi kuukautta. Pian orastava suhde ajautui umpikujaan, kun Reeta ei ollutkaan valmis etenemään vakavammalle tasolle silloisen kuormittavan elämäntilanteen viedessä nuoresta naisesta mehut.

Kirsi ja Janne

Elli ja Eero

Michaela ja Mårten

33-vuotias Michaela ja 28-vuotias Mårten saavat siunauksen avioliitolleen joulukuisena pakkaspäivänä Sastamalassa. Michaela on puoliksi suomalainen ja Mårten puoliksi norjalainen, mutta pari asuu vakituisesti kotimaassaan Ruotsissa. Jouluisessa juhlassa Ellivuori Resortissa Sastamalassa onkin vieraita useammasta maasta. Parin yhteinen rakas harrastus on yliopisto-orkesterissa soittaminen ja laulaminen. Sen parissa Michaela ja Mårten myös tapasivat ensimmäistä kertaa. Arjessa kaksikon kotityöt on jaettu tasan, sillä tämä on sukupuolentutkimukseen perehtyneelle Michaelalle ensiarvoisen tärkeää.