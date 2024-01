Tässä ovat UMK-finalistit!

Ylen Uuden Musiikin Kilpailun finalistit julkistettiin keskiviikkona 10. tammikuuta. UMK-finaali järjestetään Tampereen Nokia Arenalla 10. helmikuuta.

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja edustaa Suomea Euroviisuissa toukokuussa Ruotsin Malmössä.

Ylen tiedotteen mukaan UMK24-biisihakuun osallistui yhteensä 419 kappaletta, joista YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakasen vetämä raati valitsi seitsemän kilpailijaa.

Tässä järjestyksessä kappaleet julkaistaan:

to 11.1. Cyan Kicks – Dancing With Demons

pe 12.1. Sexmane – Mania

ma 15.1. Sara Siipola – Paskana

ti 16.1. Jesse Markin – Glow

ke 17.1. Windows95man – No Rules

to 18.1. Sini Sabotage – Kuori mua

pe 19.1. Mikael Gabriel x nublu – Vox populi

Näin UMK24-tuomaristo kuvailee finalisteja ja kappaleita Ylen tiedotteessa:

Cyan Kicks: “Toiseksi vuoden 2022 UMK:ssa sijoittunut Cyan Kicks vakuuttaa biisillään, jolla se pääsi tänä vuonna uudestaan UMK:hon. Kappaleessa on samaan aikaan sekä kerralla iskevä vahva kertosäe että syvyyttä ja yllättävyyttä, mikä saa kappaleen kestämään aikaa ja kuuntelua. Laulaja Susannan soundi ja tulkinta on täynnä tunnetta niin herkissä suvannoissa kuin kertsin vahvimmissa kohdissa. Räjähtävän energinen Dancing With Demons vahvistaa bändin paikkaa suomalaisen rock-perinteen vahvana modernina jatkajana.”

Sexmane: “Sexmane on yksi Suomen kuunnelluimmista artisteista sekä vuoden 2023 Emma-gaalan yleisöäänestyksen voittaja ja hieno lisä UMK:n musiikkikattaukseen. Uuden aallon räppärinä tunnetun Sexmanen musiikissa on kuultu monenlaisia vaikutteita. Tällä kertaa vahvalla koukulla avaava Mania ottaa vaikutteita isosta rock-soundista huipentuen eeppiseen kitarasooloon. Max Senen musiikin vahvuuksia on aina ollut aitous ja rehellisyys. Tämä kuuluu myös tässä intensiivisessä biisissä, joka on kuin luotu isoille areenoille.”

Sara Siipola: “Sara Siipola on yksi Suomen upeaäänisimpiä nousevia laulajia. Paskana on koskettava ja dramaattinen biisi, jossa on samaan aikaan herkkää haavoittuvuutta ja kohottavaa voimaa. Biisi on hyvin samaistuttava, koska jokainen meistä on joskus ollut paskana. Teksti ja tulkinta ovat täynnä raakaa tunnetta, jolle kappaleen moderni tuotanto antaa hienosti tilaa ja tukea.”

Jesse Markin: “Jesse Markin on yksi Suomen arvostetuimpia indie-nimiä ja ulkomailla noteerattuja artisteja. Glow on uniikin kuuloinen yhdistelmä afro-housea, kesäistä nostattavaa energiaa ja Jessen teknisesti taiturimaista lyriikkaa ja räppäämistä. Biisi on täynnä mielenkiintoisia yksityiskohtia, jotka rakentavat optimistisen kertosäkeen ja dance-pianojen ympärille tyylikkään ja omaäänisen kokonaisuuden.”

Windows95man: “Tähän asti ultimaattisena bailu-DJ:nä tunnettu Windows95man julkaisee ensimmäisen oman kappaleensa UMK:ssa. Nostalgiset eurodance-vaikutteet ja nopeat tempot ovat nyt maailmalla nousussa ja No Rules tarjoilee molempia mahtavassa paketissa. Kappale on täynnä sitä samaa vastustamatonta elämäniloa ja uniikkia energiaa, millä Windows95manin hahmo on valloittanut ihmisiä ympäri Suomea ja maailmaa.”

Sini Sabotage: “Levikset repee -klassikosta tunnettu Sini Sabotage palaa näyttävästi ja tyylillä isoille lavoille ja median valokeilaan UMK-kappaleellaan Kuori mua. Kappale on häpeilemätön tanssibängeri ja tulee soimaan klubeilla ympäri Suomen tänä vuonna. Biisissä yhdistyy hienolla tavalla Sinin kaunis lauluääni, tekninen räppääminen, oivaltavat lyriikat ja pianonsoitto. Hieno comeback hienolta artistilta.”