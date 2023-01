UMK-artistit kertovat omasta suhtautumisestaan Euroviisuihin

Artisti kuvailee päätöksen kisaan hakemisesta syntyneen, kun palaset loksahtivat kohdalleen: ajoitus tuntuu oikealta, takana on oikea tiimi ja kisakappale tuntuu omasta tuotannosta kaikkein eniten omannäköiseltä.

– Nyt ehkä on itse valmistautunut siihen kaikkeen, mitä tästä voi seurata, Packalen sanoo STT:lle.

Euroviisufani tuo lavalle bängerin

Tuplamodulaatiolla kohti viisuja

Bilemenoa tämänvuotisessa UMK:ssa riittänee, sillä mukana on myös Portion Boys, jonka hittiversio Matin ja Tepon Vauhti kiihtyy -kappaleesta on säestänyt Suomessa lukemattomia bileiltoja.

– Tempo on aika nopea. Hieno sävellys ja tulee sisältämään aika paljon koukkuja, sanoo STT:lle yhtyeen jäsen El Meissel.

– Tässä on katsottu jo kohti Euroviisuja. Koska Euroviisuissa kappaleilla on usein tapana sisältää modulaatio, me painetaan heti alkuun yksi ja sitten toinen vähän myöhemmin, kertoo Kenraali Vahva.