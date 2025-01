Tässä ovat UMK-kilpailijat!

Suomen euroviisuedustaja selviää UMK-finaalissa 8. helmikuuta.

Ylen Uuden Musiikin Kilpailun finalistit julkistettiin keskiviikkona 8. tammikuuta. UMK-finaali järjestetään Tampereen Nokia Arenalla 8. helmikuuta.

Tänä vuonna paikasta Euroviisuissa kisaavat Neea River, Nelli Matula, Costee, Viivi, One Morning Left, Goldielocks ja Erika Vikman.

Tässä järjestyksessä kappaleet julkaistaan:

to 9.1. NEEA RIVER: Nightmares

pe 10.1. Nelli Matula: Hitaammin hautaan

ma 13.1. costee: Sekaisin

ti 14.1. VIIVI: Aina

ke 15.1. One Morning Left: Puppy

to 16.1. Goldielocks: Made Of

pe 17.1. Erika Vikman: ICH KOMME

Ylen tiedotteen mukaan kauden 2025 biisihakuun lähetettiin yhteensä 485 kappaletta. Artistien ja biisien valintaan osallistui YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakasen vetämän musiikkialan ammattilaisraadin lisäksi myös viisi yleisöraatia, joihin kutsuttiin monipuolinen joukko eri alojen edustajia.

Ammattilaisraatiin kuuluivat tänä vuonna Sibelius-Akatemian lehtori ja UMK:n vocal coach Aija Puurtinen, Yle X3M:n ja Yle Vegan musiikkipäällikkö Amie Borgar, Radio Suomen musiikkipäällikkö Johan Lindroos, YleX:n toimittaja Katri Norrlin, Spotifyn Senior editor Samuli Väänänen, Nelonen Median radioiden musiikkipäällikkö Jani Juntunen, PME Recordsin Head of Marketing Saara Everi sekä Radio NRJ Finlandin musiikkipäällikkö Marcus Sjöström.

Näin UMK25-ammattilaisraati kuvailee finalisteja ja kappaleita Ylen tiedotteessa:

NEEA RIVER: Nightmares

“Nigthmares-kappaleessa huomio kiinnittyy ensimmäisenä lauluääneen. Kyseessä on selvästikin poikkeuksellisen hyvin äänensä hallitseva huippuammattilainen. Seuraavaksi huomion nappaa biisin hieno sävellys, missä on samaan aikaan modernia pop-estetiikkaa, Euroviisujen eeppisyyttä ja elokuvamaailman kohtalokkuutta. Kaiken viimeistelee nostattava dance-tuotanto isoine droppeineen. On hienoa nähdä NEEA RIVERin kaltainen todella itsenäinen omakustanneartisti UMK:ssa.”

Nelli Matula: Hitaammin hautaan

“Nelli Matulan Hitaammin hautaan on iso laulu, joka sanomallaan koskettaa varmasti monia kiireen täyttämässä nykyajassa. Biisi on täynnä tarttuvia melodisia koukkuja heti introsta alkaen, ja sanoitus, sävellys sekä tuotanto pitävät hienosti otteessaan alusta loppuun. Nelli Matula on todella kova laulaja ja hänen kaunis äänensä pääsee hienosti oikeuksiinsa biisin kasvaessa huippuunsa. Biisin henkilökohtainen tausta antaa siihen oman emotionaalisen latauksensa. Kuulostaa isolta suomalaiselta radiohitiltä.”

costee: Sekaisin

“Costee on suomalaisen pop/rock-laulu-perinteen hieno moderni jatkaja. UMK-biisi Sekaisin on täynnä synkkyyttä ja melankoliaa, mutta samalla rakkautta ja toivoa tavalla, jota suomalaiset ovat aina rakastaneet. Biisi on tähän mennessä popeinta costeeta, mutta samaan aikaan artistin oma soundi ja tyyli sekä hieno tekstinkirjoitus kuuluvat vahvasti mukana. Costeella on todella intohimoinen fanikunta ja tämä biisi sekä UMK tuovat varmasti paljon uusia faneja artistille, jonka karisma suorastaan huutaa poptähteyttä.”

VIIVI: Aina

“Viivin Aina-biisiä lauletaan ja kuullaan varmasti häissä vielä vuosien päästä, koska kyseessä on niin upea elämän mittaisen rakkauden ja kumppanuuden kuvaus. Biisi on täynnä kauneutta ja toivoa. Hieno sanoitus tuo mukaan tasoja, jotka saavat aikaan kylmät väreet ja kyyneleet silmiin kerta toisensa jälkeen. Biisi on todella dynaaminen ja se kasvaa alun herkkyydestä lopun eeppisiin mittoihin. Samalla se säilyttää aitouden ja herkkyyden, joka heti alussa nappaa mukaansa Viivin kauniin ja ilmaisuvoimaisen äänen ansiosta.”

One Morning Left: Puppy

“Puppy-biisiä ei voi kuunnella ilman reaktiota. Modernit metalli- ja dance-elementit kohtaavat biisissä upeasti. Soundimaailmassa on kulmikkuutta ja särmää, mutta samalla biisi on täynnä iloa ja tarttuvaan kertosäkeeseen pääsee mukaan välittömästi. Kolmeminuuttinen kappale on ladattu täyteen erilaisia musiikillisia koukkuja. On helppo kuvitella loppuunmyyty Nokia Areena laulamassa tätä helmikuussa.”

Goldielocks: Made Of

“Goldielocksin laulusoundi on todella hieno ja omaperäinen ja antaa samantien biisille uniikin vaibin. Made Of -kappaleessa on nippu tarttuvia kansainvälisen tason pop-koukkuja, vahvaa lyriikkaa, hyvää tanssittavuutta ja tuotannollisesti alt-popin pientä rosoisuutta ja omaleimaisuutta. Goldielocks osoitti viime kesänä Flow Festivalin päälavalla olevansa valmis suurille areenoille ja tämä biisi tulee varmasti olemaan hänen tähän asti isoin biisi, joka toimii hienosti niin tanssilattialla, striimeissä kuin radiossa.”

Erika Vikman: ICH KOMME

“ICH KOMME tuntuu taideteokselta, joka vie Erika Vikmanin uudelle tasolle. Biisissä yhdistyy artistille perinteinen suomidisco, timanttinen sävellys ja sanoitus sekä konemusiikin rave-estetiikka. Biisi on samaan aikaan omaperäinen, mutta niin helposti lähestyttävä, että jo ensimmäisellä kuuntelukerralla osaa varmasti kertosäkeen sanat. Loppuhuipennus on yksi hurmiollisimpia mitä UMK:ssa on kuultu.”

Kaikki UMK-finalistit ovat vieraana Huomenta Suomessa kappaleidensa julkaisupäivänä.