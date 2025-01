Kommentti: Erika Vikmanin UMK-kappale on rivo ja iso riski, mutta silti yksi kolmesta parhaasta – nyt miehillä ei ole mitään jakoa

Suurimman vaikutuksen tämän vuoden UMK:ssa tekevät Nelli Matulan, Goldielocksin ja Erika Vikmanin kappaleet, kirjoittaa MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmander.

Nyt ne ovat julki: kaikki seitsemän Uuden Musiikin Kilpailun (UMK) eli Suomen euroviisukarsintojen kilpailukappaletta, siis.

Viimeisenä julkaistiin Erika Vikmanin kisakappale Ich komme, joka ei ainakaan jätä kylmäksi.

Vikman ei ole lähtenyt pelaamaan varmaan päälle yrittämällä euroviisuedustajaksi vuonna 2020 rannalle jääneen Cicciolina-hitin toisinnolla – kaikkea muuta, jopa riskillä.

Kappale nyökkää vahvasti 1990-luvun alun brittiläisen konepopin, esimerkiksi The Shamenin ja etenkin The KLF:n suuntaan. Se nyökkää myös rivosti: seksuaalisuudella leikittelevä teksti on täsmätuotantoa euroviisuteemaisten juhlien lavoille ja tanssilattioille.

Oman tvistinsä kappaleeseen tuo sen tekijä- ja tuottajakaksikko: Christel ja Jori Roosberg. Vaikka mielleyhtymiä PMMP- ja Magenta Skycode -melodioihin ei synnykään, Ich kommen kertosäkeen voi helposti kuvitella mielessään myös Chisun laulamana.

Räväkällä lavashow’lla ryyditettynä Ich kommessa voi olla mahdollisuudet vaikka mihin. Kolmen parhaan UMK-kappaleen joukossa tänä vuonna, mutta on jännittävää nähdä, ottaako suuri yleisö ei niin helposti pureskeltavan biisin omakseen. Riski siitä, ettei ota, on myös olemassa.

Goldielocksin Made Of on toinen UMK:n kahdesta parhaasta kappaleesta.

Se on omaleimaista ja hävyttömän tarttuvaa popmusiikkia Nile Rodgers -kitaroineen, mutta onko se UMK-menestyjä mahdollisesta Euroviisujen finaalista puhumattakaan?

Paljon riippuu jälleen kerran lavashow’sta. Vaikka Goldielocksin englannin fraseeraus tasapainoilee ärsyttävän ja hauskan rajamailla, Made Of ansaitsee ehdottomasti nousta hitiksi.

Nelli Matulan Hitaasti hautaan on se toinen UMK-finaalin kahdesta parhaasta kappaleesta, jonka voisi hyvin kuvitella myös Erika Vikmanin esittämäksi.

Hitaasti hautaan on niin sanottu grower – kappale ei ensikuuntelulla hetkauttanut oikein mihinkään suuntaan, mutta muutaman toiston jälkeen se otti paikkansa tämän vuoden kärkikahinoissa.

Uupumuksesta kertova laulu on näistä kolmesta kappaleesta varmin radiohitti, mutta miksei se voisi lavashow’n ja kaikkien muiden palasten loksahtaessa paikalleen menestyä myös Baselissa toukokuussa?

Ensin pitää toki menestyä Tampereella helmikuussa. Mutta entä muut UMK-finalistit?

Raskaan musiikin kiintiöpaikan tänä vuonna ottanut One Morning Left -yhtye hymähdyttää lievästi Puppy-kappaleella, joka muistuttaa sekä Käärijän Cha cha cha -jättihitistä että norjalaisen Ylvisin 12 vuoden takaisesta maanvaivahitistä The Fox (What Does the Fox Say?).

Kerran hymähtämään saava vitsi ei kanna kertakuuntelua pidemmälle.

Neea Riverin Nightmares on periaatteessa muodollisesti pätevä UMK-ehdokas, joka huutaa tarttuvaa kertosäettä. Nyt se jää puuttumaan.

Viivin Aina on tarttuva voimaballadi, joka voimasta ja samaistuttavasta sanoituksesta huolimatta jää liiankin täydelliseltä kuulostavaksi, Radio Novalle ja muille kaupallisille radioasemille keskisuureksi hitiksi todennäköisesti nousevaksi tapaukseksi.

Costeen Sekaisin on laadukas, mutta hajuton ja mauton popkappale. Vaikka Ylen tiedotteen luonnehdinta Costeesta ”alternatiivisen popin” suunnannäyttäjänä naurattaa, ei nauru kanna pitkälle tässä kisassa.

UMK-finalistien miesoletetuilla ei pitäisi olla helmikuussa Nokia Arenalla järjestettävässä UMK-finaalishow’ssa mitään jakoa. Naislaulajat Erika Vikmanin, Goldielocksin ja Nelli Matulan johdolla vievät tätä show’ta.

Toivottavasti Baselin Euroviisuissa nähdään joka tapauksessa ensimmäinen naisartisti sitten kevään 2016. Tuolloin Sandhja edusti Suomea kappaleella Sing it Away.

Iso jännitysmomentti on edessä keväällä, kun nähdään pääseekö Israel osallistumaan tänäkin vuonna Euroviisuihin. Ja jos pääsee, minkälaisia mielenilmaukset ja protestit tulevat tällä kertaa olemaan.

Viime vuoden tapahtumat Malmön Euroviisuissa ovat vielä melko tuoreena muistissa.