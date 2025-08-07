Leijona-sankari Marko "Mörkö" Anttila on TTK-historian pisin tähtioppilas – oman kehon hallinta mietityttää

1.04760776
Marko "Mörkö" Anttila on TTK-historian pisin osallistuja. Vesa Pöppönen / AOP
Julkaistu 49 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Marko "Mörkö" Anttila on TTK-historian pisin osallistuja. 

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 18. tuotantokauden tähtiparit on julkistettu. Tulevalla kaudella TTK-parketille tanssin pyörteisiin hyppää olympiakultamitalisti, jääkiekon kaksinkertainen MM-kultasankari ja Leijonien entinen kapteeni Marko "Mörkö" Anttila, 40.

Anttilan nimi muistetaan erityisesti keväältä 2019, jolloin hän johdatti Suomen maajoukkueen MM-kultaan. Uudelleen Anttila oli voittamassa MM-kultaa vuonna 2022, ja myös olympiakultaa Pekingissä samana vuonna. 

Jääkiekkouransa tänä vuonna paketoinut Anttila ei peittele jännitystään, kun hän pohtii Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan osallistumista. 

– TTK:hon osallistuminen herättää kaikenlaisia tunteita ja ajatuksia innostuksesta kauhuun – ja kaikkea siltä väliltä.

Lue myös: Masked Singer Suomi -hahmo paljastui Marko Anttilaksi: "Vitsi, miten kova veto"

Hänen tanssitaustansa ei ole laaja, mutta yhteys tanssiin löytyy perheen kautta.

– Suhteeni tanssiin on omalta osaltani Vanhojen tanssit ja häävalssi. Vaimon ja tyttären kautta olen päässyt tutustumaan enemmän tanssin maailmaan.

TTK:n historian pisimpänä tähtioppilaana 203-senttistä Anttilaa mietityttää oman kehon hallinta ja rytmissä pysyminen.

– Eniten jännittää, osaanko ollenkaan tanssia ja pysynkö rytmissä.

Vaikka ohjelma tuo mukanaan epävarmuutta, Anttila lähtee matkaan avoimin mielin ja suurin odotuksin.

– Eniten odotan kokemuksia, jotka muistan lopun elämäni.

Tähtiopettajana hänen rinnallaan nähdään TTK:n Kia Lehmuskoski. 

Tanssii Tähtien Kanssa alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 31.8. klo 19.30.

Lisää aiheesta:

TTK-kilpailuun lähtevä Matti Suur-Hamari paljastaa: "Puhelun loputtua mietin, mihin lupauduin"TTK-tähtioppilas Mikko Penttilällä on yllättävä tanssitausta – valmistautuminen kilpailuun on jo aloitettu Ex-hiihtäjä Virpi Sarasvuo paljastaa tavoitteensa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassaEx-NHL-tähti Niklas Hagman haluaa oppia tanssimaan – syy lähteä Tanssii Tähtien Kanssa -kisaan oli päivänselväTanssii Tähtien Kanssa -livelähetykset käynnistyvät – tutustu kisaajiin!Tässä ovat uudet Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailijat – syksy 2018 tarjoaa timanttisen tähtikattauksen
Tanssii Tähtien KanssaMarko AnttilaTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Tanssii Tähtien Kanssa