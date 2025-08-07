Leijona-sankari Marko "Mörkö" Anttila on TTK-historian pisin tähtioppilas – oman kehon hallinta mietityttää

Marko "Mörkö" Anttila on TTK-historian pisin osallistuja.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 18. tuotantokauden tähtiparit on julkistettu. Tulevalla kaudella TTK-parketille tanssin pyörteisiin hyppää olympiakultamitalisti, jääkiekon kaksinkertainen MM-kultasankari ja Leijonien entinen kapteeni Marko "Mörkö" Anttila, 40.

Anttilan nimi muistetaan erityisesti keväältä 2019, jolloin hän johdatti Suomen maajoukkueen MM-kultaan. Uudelleen Anttila oli voittamassa MM-kultaa vuonna 2022, ja myös olympiakultaa Pekingissä samana vuonna.

Jääkiekkouransa tänä vuonna paketoinut Anttila ei peittele jännitystään, kun hän pohtii Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan osallistumista.

– TTK:hon osallistuminen herättää kaikenlaisia tunteita ja ajatuksia innostuksesta kauhuun – ja kaikkea siltä väliltä.

Hänen tanssitaustansa ei ole laaja, mutta yhteys tanssiin löytyy perheen kautta.

– Suhteeni tanssiin on omalta osaltani Vanhojen tanssit ja häävalssi. Vaimon ja tyttären kautta olen päässyt tutustumaan enemmän tanssin maailmaan.

TTK:n historian pisimpänä tähtioppilaana 203-senttistä Anttilaa mietityttää oman kehon hallinta ja rytmissä pysyminen.

– Eniten jännittää, osaanko ollenkaan tanssia ja pysynkö rytmissä.

Vaikka ohjelma tuo mukanaan epävarmuutta, Anttila lähtee matkaan avoimin mielin ja suurin odotuksin.

– Eniten odotan kokemuksia, jotka muistan lopun elämäni.

Tähtiopettajana hänen rinnallaan nähdään TTK:n Kia Lehmuskoski.