Tässä ovat säännöt Harrisin ja Trumpin odotettuun väittelyyn

Vaaliväittely on Harrisin ja Trumpin ensimmäinen.

Toisin kuin Suomessa pidettävissä vaaliväittelyissä, on Yhdysvaltojen presidentinvaaliväittelyissä tyypillisesti tiukat säännöt, eikä tämäkään kerta ole poikkeus.

Vain sen presidenttiehdokkaan mikrofoni on päällä, jonka puheenvuoro on käynnissä. Tällä luonnollisesti pyritään estämään päälle huutelua. Vain väittelyn vetäjillä on oikeus kysyä kysymyksiä.