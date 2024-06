Kirjeenvaihtajan kommentti: Trump ja Biden kohtaavat TV-väittelyssä – demokraattien pahin pelko vaarassa käydä toteen

"Ole jo mies hiljaa!"

Odotettuun TV-väittelyyn liittyy paljon yksityiskohtia, mutta katsojalle kysymys on suorituksesta. Bidenin toiveesta väittelyä ei tule seuraamaan yleisöä ja CNN on päättänyt mykistää mikrofonin siltä henkilöltä, joka ei ole puheenvuorossa.

Televisioillalle on suuret odotukset, sillä tämä on ensimmäinen kerta kun Biden tai Trump astuu väittelemään sitten 2020 vaalien.

Uutistoimisto AP:n kyselyn mukaan yli 60 prosenttia amerikkalaisista aikoo todennäköisesti katsoa tai kuunnella väittelyä tavalla tai toisella. Kummallakin on paineet onnistua, mutta isoimmat paineet on Bidenilla. Biden on istuva presidentti ja vaikka Trump on entinen presidentti, Trump on haastajan asemassa.