Biden ja Trump sopivat televisioväittelyiden ajankohdista – aikovat rikkoa vuosikymmenten perinnettä

Suljettavat mikrofonit ja vain kaksin

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun presidenttiehdokkaat ohittavat vuosikymmeniä jatkuneen perinteen väittelyiden suhteen. Ehdokaskaksikko ei nimittäin ota osaa Commission on Presidential Debates -järjestön kolmiosaisiin väittelyihin, joita on järjestetty vuodesta 1988 lähtien. Poikkeuksellista on myös New York Timesin mukaan ensimmäisen väittelyn ajankohta, sillä se on näillä näkymin varhaisin presidenttiehdokkaiden väittely, jota on koskaan pidetty.