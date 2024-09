MTV Uutiset Michiganissa: Demokraatteja äänestävät muslimit uhkaavat jättää vaalit väliin Israel-tuen takia

Michigan on yksi vaalien ratkaisevista osavaltioista ja erityisen tärkeä rooli on osavaltion suurella arabiamerikkalaisväestöllä. Yleensä demokraatteja tukevat muslimit empivät kuitenkin äänestämistä, sillä he ovat pettyneitä demokraattijohtoisen Valkoisen talon Israelia ja Gazaa koskevaan politiikkaan.