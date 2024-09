Harris kritisoi Trumpin hautausmaavierailua: "Ei kunnioittanut pyhää maata"

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Kamala Harris syyttää vastaehdokkaansa, republikaani Donald Trumpin toimineen epäkunnioittavasti pyhitetyllä maalla. Harrisin kommentit liittyvät Trumpin tuoreeseen hautausmaavierailuun, joka on herättänyt keskustelua Yhdysvalloissa.

Trump vieraili maanantaina Arlingtonin sotilashautausmaalla Virginiassa. Vierailun yhteydessä Trump rikkoi sääntöjä, jotka kieltävät valokuvaamisen poliittisiin tarkoituksiin. Republikaanien presidenttiehdokas poseerasi Afganistanissa kuolleiden Yhdysvaltain asevoimien jäsenten sukulaisten kanssa. Hänen presidentinvaalikampanjansa jakoi sittemmin kuvat sosiaalisessa mediassa.

– Haluan tehdä selväksi: entinen presidentti ei kunnioittanut pyhää maata, kaikki poliittisen tempun vuoksi, Harris sanoi viestipalvelu X:ssä.

Trump esiintyy muun muassa kaatuneen merijalkaväen sotilaan perheenjäsenten kanssa kuvassa, jossa hän seisoo hautakivien keskellä leveä virne kasvoillaan ja näyttää peukkua.

– Jos on olemassa yksi asia, josta me amerikkalaiset voimme kaikki olla samaa mieltä, se on se, että veteraanejamme, sotilasperheitämme ja asevoimiemme jäseniä tulee kunnioittaa, ei koskaan halveksia, ja kohdella vain korkeimmalla kunnioituksellamme ja kiitollisuudellamme, Harris lisäsi.

Trumpin kampanja solvasi hautausmaatyöntekijää

Yhdysvaltain asevoimat julkaisi torstaina harvinaislaatuisen lausunnon, jossa vahvistettiin, että hautausmaan työntekijä oli äkillisesti työnnetty syrjään, kun hän oli pyytänyt Trumpin tiimiä lopettamaan kuvaamisen viimeaikaisissa sodissa kuolleiden hautausosastolla.

Trumpin kampanja on lähtenyt hyökkäyskannalle ja muun muassa kuvaillut hautausmaan työntekijää “halveksittavaksi yksilöksi” ja väittänyt, että hänellä oli ollut jonkinlainen hetkellinen mielenhäiriö.

Yhdysvaltain asevoimat kuitenkin sanoi, että hautausmaan henkilökunnan jäsen oli toiminut ammattimaisesti ja tuomitsi tapauksen kuvaillen sitä valitettavaksi.

Trump puhui perjantai-iltana järjestetyssä kampanjatilaisuudessa pitkään hautausmaatapauksesta sekä Afganistanista. Trumpin mukaan kaatuneiden perheet olivat itse pyytäneet päästä kuvaan hänen kanssaan.

– Sanoin ehdottomasti. En tehnyt sitä – en tarvitse julkisuutta, saan paljon julkisuutta, haluaisin saada paljon vähemmän julkisuutta, Trump sanoi Pennsylvanian Johnstownissa.

Trump syytti Valkoista taloa häneen kohdistuneesta kritiikistä.

– (Presidentti) Joe Biden surmasi nuo nuoret, koska hän oli epäpätevä. Ja sitten he kertovat minulle, että käytin heidän hautojaan PR-tarkoituksiin. Ja minä en niin tehnyt, Trump sanoi.

Trumpin suhde asevoimiin vaikea

Trumpin perjantaiset kommentit viittaavat hänen näkemyksiinsä siitä, miten presidentti Bidenin ja varapresidentti Harrisin hallinto hoiti yhdysvaltalaisjoukkojen vetäytymisen Afganistanista. Trump on nostanut nykyhallinnon Afganistan-toimet yhdeksi kampanjansa pääpuheenaiheista. Trump väittää, että hän olisi kyennyt viemään Afganistanista vetäytymisen maaliin paremmin.

Republikaani vieraili hautausmaalla mukanaan Kabulissa vuonna 2021 vetäytymisen viimeisten kaoottisten tuntien aikana tapahtuneessa pommi-iskussa kuolleiden perheenjäseniä.

Trumpin suhde Yhdysvaltain asevoimiin on herättänyt keskustelua pitkään. Yhtäältä hän on mainostanut tukevansa asevoimia, toisaalta hänen entisen kansliapäällikkönsä mukaan Trump on presidenttinä ollessaan yksityisesti pilkannut sodassa kaatuneita, eikä halunnut myöskään tulla nähdyksi amputaation läpikäyneiden sotilaiden läheisyydessä.

Ennen presidenttikauttaan Trump myös muun muassa solvasi nyt jo edesmennyttä republikaanisenaattoria John McCainia, koska tämä oli jäänyt sotavangiksi Vietnamin sodan aikaan.

Vance suivaantui olemattomista kommenteista

Harrisin lauantainen kommentti näytti korostavan hänen päättäväisyyttään viedä taistelu suoraan Trumpin luokse.

Trump on toistuvasti pilkannut Harrisin nimeä, älykkyyttä, ulkonäköä sekä rodullista identiteettiä. Harrisin kampanja on puolestaan toistuvasti kuvaillut Trumpin olevan outo, minkä lisäksi kampanja on muun muassa sanonut hänen pyrkivän diktaattoriksi.

Jo ennen hautausmaavisiitin kommentoimista Harris joutui Trumpin lähipiirin tähtäimeen, kun Trumpin varapresidenttiehdokas J.D. Vance näytti kiukustuneen virheellisestä tiedosta, jonka mukaan Harris olisi jo reagoinut hautausmaatapaukseen.

– Hän voi painua helvettiin, Vance puhkui kampanjatilaisuudessa.

Hän selitteli myöhemmin puheitaan Washington Postille kuvailemalla karun kommenttinsa olevan fraasi. Lisäksi hän syytti Harrisin esittävän tyrmistynyttä.

– Älä keskity siihen, että Donald Trump ilmaantuu suremaan lapsensa menettäneiden ihmisten kanssa. Keskity työhösi, Vance viesti Harrisille haastattelun välityksellä.

– Jos Kamala Harris todella olisi raivoissaan tapahtuneesta, hän tekisi työnsä eri tavalla, aloittaisi todellisen tutkinnan ja antaisi potkut osalle asiaan liittyvistä ihmisistä, Vance jatkoi.

Harris ei ollut Vancen Washington Postille antaman haastattelun aikoihinkaan vielä kommentoinut Trumpin hautausmaavisiittiä millään lailla.