CNN:n haastattelu julki: Harris tyrmäsi Trumpin väitökset takinkääntämisestä

Republikaanit ovat kritisoineet Harrisia hänen muutettua näkemyksiään kiisteltyyn öljyn- ja kaasuntuotantomenetelmään, vesisärötykseen liittyen. CNN:n mukaan Harris kannatti vesisärötyksen kieltämistä vielä vuonna 2019, mutta on sittemmin muuttanut kantaansa.

Harris on muuttanut kantaansa myös maahanmuuttoon liittyen ja kannattaa aiempaa kovempia keinoja Yhdysvaltain etelärajan laittomasti ylittävien ihmisten pysäyttämiseksi.

– Mielestäni kaikkein tärkein ja merkittävin asia poliittisissa näkemyksissäni ja päätöksissäni on se, että arvoni eivät ole muuttuneet, Harris sanoo CNN:n toimittajalle Dana Bashille .

Ei muuttaisi Bidenin politiikkaa Israelin aseistamisesta

Israel on moukaroinut Gazan kaistaa sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin 7. lokakuuta.

Harris nimittäisi hallitukseensa republikaanin

– Olen viettänyt urani toivottaen eriävät mielipiteet tervetulleiksi. Mielestäni on tärkeää, että kun tehdään tärkeimpiä päätöksiä, pöydässä on ihmisiä, joilla on erilaisia näkemyksiä, erilaisia kokemuksia. Ja luulen, että olisi amerikkalaisten etu, jos hallituksessani olisi republikaanijäsen, Harris sanoi.