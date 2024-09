Trump hienoisessa johdossa uusimmassa kannatusmittauksessa

Yhdysvalloissa republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on karvan verran demokraattien vastaehdokas Kamala Harrisia edellä New York Timesin uusimmassa kannatusmittauksessa.

Mittauksen virhemarginaali on vajaat 3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Kamppailu äänestäjien suosiosta on tiukkaa, kun vaaleihin on reilut kahdeksan viikkoa aikaa. Tiistaina Trumpin ja Harrisin on määrä kohdata ensimmäistä kertaa suorassa televisiotentissä.