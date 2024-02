Tässä ovat Race Across the World Suomi -ohjelman kilpailijat!

Uutuusohjelma Race Across The World Suomi vie kuusi paria seikkailulle Afrikan basaareista pohjolan toreille. Kisa alkaa Marokosta, josta Suomeen lentäisi kuudessa tunnissa, mutta parit taittavat tuhansien kilometrien matkan maata ja merta pitkin. Pareilla ei ole luottokortteja tai digilaitteita. Heillä on vain toisensa, kartta ja käteistä.

Lentäminen on kielletty ja parit matkaavat Helsinkiin viiden eri kohteen kautta junalla, autolla, bussilla, laivalla – tai millä ikinä keksivätkään. Viimeiseksi kohteeseen saapunut pari on aina vaarassa pudota kilpailusta pois. Maisemat ja maat vaihtuvat ja matkalle mahtuu haasteita, mutta myös uusia tuttavuuksia ja onnen hetkiä.

Kisaajina sarjassa ovat Meeri Koutaniemi ja Meiju Niskala, Jutta ja Juha Larm, Juha Itkonen ja poika Jalo Itkonen, Michele Murphy-Kaulanen ja tytär Jasmin Isomäki, Niko Saarinen ja äiti Outi Mykkänen sekä Ibrahim Manza ja Abdirahman Keinaan.

TUTUSTU KILPAILIJOIHIN:

Valokuvaaja Meeri Koutaniemi (36) ja taiteilija-kirjailija Meiju Niskala (46)

Maailmanmatkaaja Meeri Koutaniemi on pyytänyt matkakaverikseen taitelijaystävänsä Meiju Niskalan ja yhdessä he ovat päättäneet hypätä tuntemattomaan ilman mitään ennakkoluuloja. Ystävyyttä naisilla ei ole takana vielä montaa vuotta, mutta henkinen yhteys syntyi heti ensikohtaamisessa. Meeri ja Meiju lähtevät matkalle kilpailemaan, mutta ennen kaikkea he lähtevät unohtumattomalle seikkailulle, jossa leikkisyydellä ei ole rajoja. Eniten ystävykset odottavat matkalta uusia kohtaamisia ja läsnäoloa.

Hyvinvointiyrittäjät Jutta (50) ja Juha Larm (45)

Jutta ja Juha Larm elävät hektistä arkea, johon kuuluu monimuotoinen yritystoiminta ja somevaikuttaminen. Puhelin piippaa ja soi kaikkialla ja pidemmän aikaa on ollut tunne, että olisi hyvä hypätä oravanpyörästä pois. Pariskunta on aina tavoitettavissa, lomallakin. Lomamatkoilla suunnataan yleensä luksuskohteisiin, mutta nyt on aika ottaa etäisyyttä omaan elämään ja laskeutua junakiskojen ja valtateiden vietäväksi. Vaikka pariskunta opettaa muille mielenrauhaa, onnistuuko se heiltä itseltään matkan eri vaiheissa?

Kirjailija Juha Itkonen (48) ja poika Jalo Itkonen (18)

Kirjailija Juha Itkonen lähtee matkalle 18-vuotiaan poikansa Jalon kanssa. Isä ja poika luovat yhteisiä muistoja Jalon aikuistumisen kynnyksellä ja samalla tulee testattua keskinäistä dynamiikkaa. Oma lapsi on aikuistumassa ja isän on osattava antaa tilaa nuorelle miehelle. Jalo rakastaa karttoja ja julkisen liikenteen aikatauluja ja nähtäväksi jää, onko tästä taidosta hyötyä matkalla, jossa digilaitteita ei saa käyttää. Kilpailuhenkisyys on vahva piirre molemmissa ja välillä onkin syytä vetää happea.

Yrittäjä Michele Murphy-Kaulanen (43) ja tytär Jasmin Isomäki (23)

MicheleMurphy-Kaulanen on kolmen tyttären äiti ja kiireinen yrittäjä, jolla on aina sata lasissa mitä tahansa hän päättää tehdä. Koko Kaulasen perhe asuu nykyään Lapissa, mutta vanhin tytär Jasmin Isomäki muistaa edelleen ajan, kun vanhempien eron jälkeen oli aina ikävä äitiä. Nyt Jasminillakin on oma kihlattu ja koti Kittilässä. Äiti ja tytär kohtaavat arjessa usein, mutta ympärillä on aina paljon muuta melua ja ihmisiä. Tämä matka on äidin ja tyttären yhteinen seikkailu, jonka aikana molemmat haluavat tutustua toisiinsa tasavertaisina aikuisina naisina ja nähdä voiko toisesta oppia vielä jotain uutta.

Juontaja Niko Saarinen (37) ja äiti Outi Mykkänen (59)

Juontaja Niko Saarinen elää hektistä elämää eikä kerkeä nähdä omaa äitiään niin usein kuin haluaisi. Niko ja hänen äitinsä Outi Mykkänen ovat aina olleet todella läheisiä ja Niko on havahtunut siihen, että äidin kanssa pitäisi viettää enemmän aikaa. Outin muuton jälkeen molemmat ikävöivät toisiaan ja etäisyys heidän välillään on kasvanut. Niko lähtee matkalle Outin kanssa, koska haluaa mahdollistaa heille yhteisen unohtumattoman seikkailun. Välillä usko omiin kartanluku- ja kielitaitoihin on koetuksella, mutta tämän kaksikon huumori pelastaa tiukatkin tilanteet.

Somevaikuttajat Ibrahim Manza (22) ja Abdirahman Keinaan (21), MolyBros

Somevaikuttajapari MolyBros, eli lapsuudenystävät Iba ja Keinaan (Ibrahim Manza ja Abdirahman Keinaan) lähtevät itsevarmasti matkaan kohti elämänsä seikkailua. Aluksi elämä ilman puhelinta ja nettiä tuntuu oudolta, mutta matkan ja kilpailun huuma ottaa heistä pian vallan. Nuoret miehet onnistuvat hurmaamaan paikalliset ihmiset karsimallaan ja saavat yllättäviltä tahoilta apuja matkan varrella. Vaikka kyseessä onkin kilpailu, tärkeintä elämässä on kuitenkin muistaa ottaa myös chillisti.